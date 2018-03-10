Верить в астрологию или нет - личное дело каждого.

Однако нельзя отрицать, что конкретные черты характера определяют отдельные знаки Зодиака. Так, например, Рыбы - романтические и депрессивные, Тельцы - упрямы, а Львы - гордые и немного обидчивы. Для каждого знака Зодиака также существует и сексуальный гороскоп, пишет со ссылкой на .

Предлагаем узнать, что вам обещают звезды в этой интимной сфере.

Овен

Сегодня звезды не обещают Овнам ничего выдающегося в их сексуальной жизни. Да и самим вам наверняка будет не очень хотеться секса, так что вы сами бессознательно его всячески будете избегать. Единственное, что доставит вам удовольствие - это поцелуи, длинные и глубокие.

Телец

В этот день только исключительная вера в себя поможет вам решиться на тот или иной отчаянный сексуальный поступок, который может в корне изменить вашу жизнь и сделать его более страстной и насыщенной сексом. Все зависит только от вас!

Близнецы

Заботы, которые неожиданно свалились на вас, не позволят вам выделить время для дневного секса. Однако ближе к вечеру все останется позади и вы будете иметь прекрасную возможность заняться с партнером любовью. Сделать это лучше до наступления темноты - как раз до прихода ночи звезды будут наиболее благосклонны к вашей замечательной парочке.

Рак

Если вы точно знаете, что какой-то представитель противоположного пола не равнодушен к вам, обратите в этот день на него самое пристальное сексуальное внимание. А вдруг он за ночь с вами готов душу дьяволу продать? Только не делайте ему больно, как морально, так и физически.

Лев

Не пытайтесь сегодня скрыть ваши мысли и желания - все написано у вас на лице. Даже если вы честно сдерживает свои эмоции, они все-таки очень явно отражаются на вашем поведении. Так что если вам действительно хочется чего-то - вперед и с песней! Все равно все уже обо всем догадались!

Дева

Девы сегодня будут пассивны. Объяснением может послужить пресыщенность собственной похотью. Возможно, "это" произойдет через несколько дней. А пока все, на что вы способны в постели, это просмотр телевизора и поедания попкорна.

Весы

Сегодня благоприятный день для первого поцелуя с вашим потенциальным партнером, а также для любого развития отношений. Главное, не делать резких движений навстречу новым интимным отношениям, иначе это может спугнуть их, и они уйдут в неизвестном вам направлении.

Скорпион

В этот день ваш партнер захочет эмпирическим путем проверить, правы ли авторы умных книжек по сексологии, а также умудренные жизненным и эротическим опытом друзья, когда давали ему те или иные советы по обращению с вами. Вам придется дать ему подробный ответ

Стрелец

Сегодня днем ваш партнер будет хорошо представлять себе, что и как должно произойти между вами в постели. Поэтому если что-то пойдет хотя немного не по его сценарию, он будет разочарован и вы не получите необходимой вам эротической отдачи.

Козерог

В этот день ваши сексуальные желания и намерения станут для вашего партнера тайной за семью печатями. Однако он будет старательно пытаться эти замки открыть - и не без успеха. В результате то, что вы захотите получить от секса, вы получите. Только, вероятно, несколько позже, чем вам бы хотелось.

Водолей

Сегодня стоит отдать предпочтениенижнему белью с минимумом изысков, стразиков, бантиков и ткани. Оно должно едва прикрывать пикантные места, чтобы в следующий момент быть сорванным и открыть их во всей их красе.

Рыбы

Рыбам сегодня захочется углубиться в сексуальные техники прошлого, сравнивая их с современными вариациями - и они закопаються по самый нос в фолианты. Поэтому сегодня их ждет лишь теория, а практику пока придется отложить!















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