Поцелуи долгие и глубокие: интимный гороскоп на выходные
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Верить в астрологию или нет - личное дело
каждого.
Однако нельзя отрицать, что конкретные черты характера
определяют отдельные знаки Зодиака. Так, например, Рыбы -
романтические и депрессивные, Тельцы - упрямы, а Львы - гордые и
немного обидчивы. Для каждого знака Зодиака также существует и
сексуальный гороскоп, пишет
со ссылкой на .
Предлагаем узнать, что вам обещают звезды в этой интимной
сфере.
Овен
Сегодня звезды не обещают Овнам ничего выдающегося в их сексуальной
жизни. Да и самим вам наверняка будет не очень хотеться секса, так
что вы сами бессознательно его всячески будете избегать.
Единственное, что доставит вам удовольствие - это поцелуи, длинные
и глубокие.
Телец
В этот день только исключительная вера в себя поможет вам решиться
на тот или иной отчаянный сексуальный поступок, который может в
корне изменить вашу жизнь и сделать его более страстной и
насыщенной сексом. Все зависит только от вас!
Близнецы
Заботы, которые неожиданно свалились на вас, не позволят вам
выделить время для дневного секса. Однако ближе к вечеру все
останется позади и вы будете иметь прекрасную возможность заняться
с партнером любовью. Сделать это лучше до наступления темноты - как
раз до прихода ночи звезды будут наиболее благосклонны к вашей
замечательной парочке.
Рак
Если вы точно знаете, что какой-то представитель противоположного
пола не равнодушен к вам, обратите в этот день на него самое
пристальное сексуальное внимание. А вдруг он за ночь с вами готов
душу дьяволу продать? Только не делайте ему больно, как морально,
так и физически.
Лев
Не пытайтесь сегодня скрыть ваши мысли и желания - все написано у
вас на лице. Даже если вы честно сдерживает свои эмоции, они
все-таки очень явно отражаются на вашем поведении. Так что если вам
действительно хочется чего-то - вперед и с песней! Все равно все
уже обо всем догадались!
Дева
Девы сегодня будут пассивны. Объяснением может послужить
пресыщенность собственной похотью. Возможно, "это" произойдет через
несколько дней. А пока все, на что вы способны в постели, это
просмотр телевизора и поедания попкорна.
Весы
Сегодня благоприятный день для первого поцелуя с вашим
потенциальным партнером, а также для любого развития отношений.
Главное, не делать резких движений навстречу новым интимным
отношениям, иначе это может спугнуть их, и они уйдут в неизвестном
вам направлении.
Скорпион
В этот день ваш партнер захочет эмпирическим путем проверить, правы
ли авторы умных книжек по сексологии, а также умудренные жизненным
и эротическим опытом друзья, когда давали ему те или иные советы по
обращению с вами. Вам придется дать ему подробный ответ
Стрелец
Сегодня днем ваш партнер будет хорошо представлять себе, что и как
должно произойти между вами в постели. Поэтому если что-то пойдет
хотя немного не по его сценарию, он будет разочарован и вы не
получите необходимой вам эротической отдачи.
Козерог
В этот день ваши сексуальные желания и намерения станут для вашего
партнера тайной за семью печатями. Однако он будет старательно
пытаться эти замки открыть - и не без успеха. В результате то, что
вы захотите получить от секса, вы получите. Только, вероятно,
несколько позже, чем вам бы хотелось.
Водолей
Сегодня стоит отдать предпочтениенижнему белью с минимумом изысков,
стразиков, бантиков и ткани. Оно должно едва прикрывать пикантные
места, чтобы в следующий момент быть сорванным и открыть их во всей
их красе.
Рыбы
Рыбам сегодня захочется углубиться в сексуальные техники прошлого,
сравнивая их с современными вариациями - и они закопаються по самый
нос в фолианты. Поэтому сегодня их ждет лишь теория, а практику
пока придется отложить!
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