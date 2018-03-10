Курс Bitcoin 10 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с пятницей добавил более 7%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 10 марта, в субботу, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 9330.55 BTС/USD (+7.62%)

Американская биржа Bitfinex 9309.20 BTС/USD (+7.19%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с пятницей (8670.00 BTС/USD) вырос на 7.62%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 41 353 619 долларов на 4582 биткоина.

Читайте: Курс биткоина 9 марта окончательно рухнул

Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира