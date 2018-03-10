У каждого знака зодиака есть свои характеристика, ведь каждый совершенно по-разному переживает свою обиду, страх, проблемы.

Да и вообще все мы совершенно разные. Мы подготовили для вас характеристику знаков зодиака в стихах, которые расскажут о вас всю правду-матку, пишет со ссылкой на .

Мы желаем вам позитивного настроение и приятного прочтения! Каждый знак зодиака прекрасен по своему!

Овен

Бах, Рафаэль Декарт, Гойя, Гайдн, Бисмарк.

Медичи Екатерина и Золя.

Жизнь на пределе, жизнь на взлете.

Не остановите его, не повернете.

Он — через все препоны — только лбом.

Честолюбив. Упрям. В нём кровь с огнем.

Задорен. Раздражителен. Неистов.

Он — в крестоносцах, он же — в атеистах. Завоеватель. Пионер, герой.

Он — деспот. Грубый. Смелый. Злой.

Леонардо да Винчи, и Чаплин, в нём только — слишком.

В нём только не по капле. Всё — через край.

Всё — до предела. Чтоб всё играло и кипело.

Не спорьте с Овном — он убить посмеет, потом об этом, правда, пожалеет.

Не виноват он в этом. Просто — это в нём.

Сначала — действия. Анализы — потом.

Из всех «огней»- он самый огневой. Нетерпеливый.

Страшный. И — взрывной.

Телец

Венера и Луна вошли в его ментальность.

Чувствительность и вкус, чуть-чуть сентиментальность.

Да он упрям, да лезет на пролом.

Зато дилетантизм — вот это не о нем.

Трудолюбив и терпелив, настойчив, постоянен, справедлив.

Однако и консервативен, и, к сожалению, ревнив.

Советов умных ему можно не давать, он их не слушает, и, вряд ли, будет выполнять.

Но, присмотритесь, — вот они Тельцы: Воители, Вожди и Мудрецы.

Шекспир, Мария Медичи, и Робеспьер, и Кромвель, Бальзак, Брамс,

Фрейд, про Ленина мы помним, Делакруа и Трумен, и Екатерина.

Довольно странная наметилась картина.

Здесь всё смешалось, и через века идёт Телец с упрямостью быка.

Нет-нет, он, в общем-то, миролюбив.

По пустякам не вздорен. Не гневлив.

Но бойтесь если рядом друг Телец, когда терпению его придет конец.

Он двести раз попробует на зуб, совсем не потому , что туп Телец и глуп,

А потому,что перед каждым шагом,

Ему себя сто раз проверить надо.

И с памятью Тельцу чертовски повезло,

Он помнит долго и добро, и зло. Ах ! Милый, честно признаюсь, люблю тебя и чуточку боюсь.

Близнецы

Переменчив, как ветер, как ветер обманчив,

Знак воров, знак пиратов, бродяг и каманчей.

Знак поэтов — влюбленных в свой дар роковой.

Знак несущий в себе — то отлив, то прибой.

Близнецы — как умны, как тонки, двутональны,бисексуальны,интеллектуальны.

Так легко потерять, так легко всё найти.

Всё простить и понять, но уйти с пол-пути.

Никогда до конца Близнецу не дойти. Не догнать! Не помочь! Не поднять!

Не спасти! Уж такая судьба! Уж такая печаль!

Им любовь не важна, и других им не жаль.

«Их Высочество Флирт» — их по жизни ведет.

Он им руки целует и из губ воду пьет.

Григ, ШумАн, Оффенбах, Вагнер или Гоген.

Страстный ветер измен, жуткий ветер измен.

Им подвластны все музы, науки и пушки.

Блез и Андропов, великолепный Пушкин.

В них тревога о доме — почти не слышна.

Им в душе напевает своё тишина. Вот такие они Близнецы.

Если строго судить — хитрецы, если дальше глядеть — молодцы.

Если взять и понять — не вина, а беда. Это воздух — нынешний от нас в никуда.

Рак

Рак — верен. Предан. Чувственен. Раним.

В работе честен. Трудно заменим.

Предпочитает больше отдавать.

Не любит новшеств, ему трудно стиль менять.

Их интуиция на грани мистицизма.

Он — скрытен, такова его харизма.

Не любит выделяться из толпы.

Невероятно памятлив. Он — с техникой на «Ты»,

Но новшества его не восхищают. Консервативен.

И традиции ревниво соблюдает.

Петрарка, Лафонтен, Глюк, Рубенс, и Рембрант, Вы видите каков у них талант.

Жан-Жак Руссо, и Кафка, и Шагал, Вот и сюрреализм по Ракам пробежал.

Но, честно говоря, не лезет Рак вперёд,

Чуть — что не так он пятится, и в сторону сдает.

Он — ласков. Ах , как Рак игрив.

Он обожает подпустить «наив».

Он — эмоционален на пределе.

Он любит нежные тона, и трепетно заботится о теле.

Тоскует он по Родине, по дому.

И ностальгия для него понятна и знакома.

Есть — есть в нем мелодраматичность.

Есть бесхарактерность.

Есть лень и непрактичность.

Рак — это пар. Он любит уклоняться, но , всё же , всюду проникать, всё заполнять — и продвигаться.

У них отличный дом. Примерная семья. Живет спокойно он, без ссор. И без вранья.

Лев

Они пришли сюда приказывать.

Задача главная — всем миром управлять.

Он — добр. Он — искренен. Он — очень благороден.

Но , к сожаленью , не всегда и всем удобен.

Мир — театр для Льва. Свет рампы. Жизнь кулис.

Руководить. Вести. Учить актрис.

Быть центром мирозданья и вселенной.

Звездой пленительной и необыкновенной.

Да ,внешне, часто, он не царь зверей, зато амбиции их — больше чем царей.

Он — Первый. Он не может быть вторым.

Он — Солнце. Он — тепло. Сияет нимб над ним.

Вся сила в вере, в высшей правде сила,

И темнота для них опасна, как могила.

При первой тени и дымке сомнений — Лев требует мгновенных объяснений.

Он — храбр безумно. В ярости и страстности,

В нем нет и капли страха пред опасностью.

Клод де Бюсси, Дюма, Рокфеллер, Форд,

Ах, как любой из них и величав, и горд.

Наполеон дал комплекс им страшный,

Им авантюрным, резким, страстным.

В любом из них есть горе и излом,

Видна дорога в сумасшедший дом.

Их знак — Огонь. Он — сексуален и горяч.

Карьера. Карты. Поиски удач.

Как следствие провалы и банкротства. Ещё одна примета — первородства.

Не совместим с Землею и Водой.

Он до смерти — Любовник и Герой.

Дева

Знак — Творец, и знак — Бездельник.

Знак — Миллион, и знак — Без Денег. Знак — Чистоты, и — Грязи знак.

Вот , как все карты спутал Зодиак.

Он — противоречив. Он — очень-очень разный.

Он и работник, и — гуляка праздный.

Он — Плюшкин, гвозди подбирающий. И — Коллекционер, картины собирающий.

Он может быть — бездарность, зануда.

А может Гений быть! Мыслитель!! Чудо!

Он может быть умен, а может быть глупцом.

Но, главное, у Дев, у всех, один симптом.

Он — Аналитик! Он — Педант! Он — Реалист! Практичен. Скромен. Не речист.

Он много делает и мало говорит. При этом — Логик он! Системщик! Эрудит!

Он может рисовать, творить, ваять, писать, играть, всех обаять!

Девиз его — из самых настоящих: «Уж если делать что-то, то блестяще».

Толстой и Левитан, Софи Лорен, Готье, правитель Франко, Драйзер, Ришелье,

Грета Гарбо, тончайший лирик Гёте.

И всё-таки для Дев поэзия — в работе.

Он твердо на Земле , и сам он знак — Земли.

Он с вами рядом, но чуть-чуть далеко.

Он отстранен от всех. Он — индивидуален.

Он мыслями и планами завален.

И платят им, обычно, не богатством, А — Славой, Орденами, Лауреатством.

Но выпив всё до капельки, до дна, Гарбо сказала, — ?Я мечтаю быть одна!?.

Таков итог у Дев довольно обыкновенный, Знак — неясный и эгоистичный.

Весы

Весы — сентиментальны и нежны. Покладисты.

Со многими дружны. Тактичны и уравновешены.

Поступки их продуманы и взвешены.

Великодушны, Очень деловы.

Живут, почти всегда , «от головы».

Нет — сердце есть,но главное не в нём, Он чувствам подчиняется с трудом.

Весы есть мост от Девы к Скорпиону. А образно от буйства до закона.

Ведь Дева — ум, Скорпион — желанья, Весы — вот совершенство мирозданья.

Он — компромиссен. Часто нет врагов. Он — легкий воздух, из тяжёлых облаков.

Он — убедителен. Он всеми обожаем.

Но переборчив и с трудом сгибаем.

Болтлив и своеволен. Жуткий сплетник.

Зато великолепный собеседник.

Вергилий, Ференц Лист, Дидро, Уайльд, Джордж Гершвин и Бриджит Бардо,

Эйзенхауэр, Лермонтов, Ницше, О.Нил, Мастрояни — который весь мир покорил.

Из слабостей его — короткое дыханье, физически он слаб, недомоганье.

Отсутствие энергий, и под старость,

Его ждёт сплин и жуткая усталость. Но жизнь легко проходит у Весов —

Сплошной завесой из прекрасных снов.

Скорпион

Из знаков Зодиака — Скорпион отдельно буен, энергичен и силён.

Он — президентский знак. Безжалостен и страстен.

Натура крайностей. Он — вспыльчив и опасен.

Изменчив. Противоречив и драматичен. Бунтарь.

Доволен сам собой. Решителен.

И, часто, неприличен.

Он — индивидуален. Анархист.

Он презирает всех. Он не пойдёт на свист.

Его решения всегда бесповоротны.

Легко читает в душах он, а сам всегда закрыт завесой плотной.

Активен. Любопытен. Горд.

По ясновидцам этот знак побил рекорд.

Не любит лёгкий флирт.

И все до одного несут девиз — «Нам всё, иль ничего».

Он под Плутоном — самой новой из планет.

Мари Антуаннета, Клод Моне, Вальтер, Кюри, Тургенев, Пикассо.

(Напомню, он желает только всё!) Добавлю, Хлебников и Достоевский, Ломоносов.

Препятствий нет для них и трудных нет вопросов.

Сопротивляемость его — ему под стать,

Он, словно Феникс, может воскресать.

Но есть в нём минусы. Есть лень и непрактичность, уклончивость и мелодраматичность.

Он склонен к переменам настроений.

Он — пессимизма Чёрный Гений.

В нём раздражительность внезапная искриста.

Он — мститель , типа графа Монте-Кристо.

Стрелец

О, этот знак! Огонь! Вокруг так много света!

Мари Стюарт, Императрица Лисавета, Де Голь и Черчилль, Разин и Плеханов.

Различные века у них. Народы. Страны.

Кропоткин, Луначарский, Карамзин.

Но присмотритесь, путь для них один.

Мюссе, Тулуз-Лотрек и Берлиоз, Путь дум высоких. Путь идей и слёз.

Гораций, Жуков, Гарибальди, Твен.

Путь самых чистых и высоких перемен.

Бетховен, Штраус, Свифт, Мильтон. Смех саркастический, переходящий в стон.

Cтрелец — знак Путешествий и Побед.

Мечтает на Земле оставить след.

Очарователен он. Искренен и прям. Не рвётся он к наживе и деньгам.

Жизнь для него — Комфорт и Чистота.

Его влекут Гармония, Практичность, Красота.

Он — молния! Изменчивый огонь! Он — быстр , ведь у него есть конь.

Опасен он — ведь у него есть лук. Он очень верный и хороший друг.

Оптимистичен и нетерпелив.

Упрям он. Динамичен. Не болтлив.

Умеет точно принимать решенья.

Умеет ждать. Переносить лишенья. Умеет флиртовать и любит это.

Азартен и готов убегать до края Света. Нам не дано переменить своих натур.

Жизнь для Стрельца — цепочка авантюр. Они — неутомимы. Непреклонны.

Жизнелюбивы и Неугомонны

Козерог

Они не любят свет — их манит полумрак.

Девиз , — «Не надо перемен всё очень хорошо и так».

Практичны. Пунктуальны и верны. Надёжны, как Земля, просты, честны.

Да, с виду, холодны, но любят глубоко,

И чувства выразить им очень не легко.

В любой работе у него успехи.

Он может рисовать, носить доспехи.

Как Жанна д’Арк, как Шишкин, как Перов.Он может

составлять цепочки слов. Жуковский, Киплинг, Грибоедов, Мольер, Мицкевич.

Всё изведав, как Помпадур или Мария де Плесси,

Он может так интригу заплести,

Что не распутает её и Дьявол сам, он — знак Судьбы.

Ему не нужен шарм.

Его наружность не волнует, не влечёт.

В нём чистая энергия течёт.

Богами вложена в них стойкость, как в машину,

Которая должна подняться на вершину.

Судьба им главное достоинство дала — они неколебимы, как скала.

Он будет рыть хотя до скончанья Света,

Пока не выкопает верного ответа.

Пока он в золото не превратит свинец,

Он никогда не скажет, — «Всё ! Конец !».

Аскет. Упорен и трудолюбив. Стабилен. Скрытен. Незлобив.

Однако минусов в нём тьма . Жестокость. Скупость. Упрямство. Чёрствость, Скучность. Тупость.

И всё же у него успех — везде: в земле и под землёй, и в небе, и в воде.

Водолей

В них Ангел пополам замешан с Бесом.

Знак — Гениев. Знак разных интересов.

В них очень острый ум.

Не любит театральность,

Но всех шокирует, их тянет на скандальность.

Борцы за Правду, Справедливость.

Слуги — ВЕРЫ. Но пошловаты и прескверные манеры.

Доверчивы. Религиозны и мистичны.

Весьма терпимы и не деспотичны. Непроницательны.

Порой очень наивны.

И лозунг им под стать, такой же детски красивый —

«Не делайте, как я, а делайте, как говорю я вам!».

В них очень зрима разница поступкам и словам.

Однако — Воздух. Разговорчивый. Весёлый и живой.

Упрямый и болтливый, но не злой.

Распущенность. Холодность и расчёт.

Но обьективность и коллективизм, как балл в зачёт.

Вот Галилей, вот Бернс, вот Байрон, Эдисон, Жюль-Верн, Моэм, Чарльз Дарвин и Линкольн.

Нет ревности в них — это явный плюс.

Зато двуличен он, порвёт любой союз.

И вот ещё — он очень неудобен,

Поскольку должен быть всегда Свободен.

Рыбы

В них интуиция по самой высшей мере,

Живут одновременно в них и Моцарт, и Сальери.

Они честны. Трудолюбивы. Методичны.

И в то же время — впечатлительны, мечтательны, и очень романтичны.

Идеалисты. Жизнь их — поиски познаний.

Гармоний, красоты,

цепь разочарований,

Что мир не совершенен и реальности — Не Дух,

а Золото — в вульгарной материальности.

Предпочитают всё известное.

Не любят изменений. Рождаются усталыми и полными сомнений.

Вода — но более похожая на газ.

В них истина не видная для глаз. Они живут своей — особой жизнью,

Далекой от людей, от мира реализма.

Однако не всегда в ладах с собой,

Между Сумой и Троном, Троном и Тюрьмой.

Он жизнь пройдёт — только одну любя.

Он понимает всех — но только не себя.

И всё же минусы: Раздвоенность и Лень.

Уклончивость. Уход из жизни в тень. Налёт угрюмости. Безумной трагедийности.

И веселье детская — Восторга и Наивности. Россини, Микельанджелло, Шопен,

Гюго, Карузо, Гендель и Эйнштейн,

И Вашингтон, и Горбачёв, Стейнбек.

Богам подвластно всё — и Червь, и Человек.

И создавая Рыб , они решили так — Пусть будет самый постоянный и упрямый знак,

Их не вероятно ни уговорить, ни укротить, их можно только силой победить.

Вот такая замечательная характеристика в стихах получилась.

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