В первый день Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане награды разыгрывались в горнолыжном спорте и в биатлоне

В гонке на 6 км стоя для спортсменов с частичной или полной потерей одной конечности Людмила Ляшенко заняла 3-е место с результатом 17: 44.4 (+39.8).

Третье место в гонке на 7,5 км стоя занял Игорь Рептюх (18: 40.9 (+46.1). Эта его вторая медаль на Паралимпиаде, в Сочи-2014 он также выигрывал серебро в лыжных гонках.

В гонке на 6 км для спортсменов с нарушением зрения у женщин Оксана Шишкова выиграла серебро, показав результат 19: 26.4 (+38.5).

В гонке на 7,5 км для спортсменов с нарушением зрения Виталий Лукьяненко выиграл золото (19: 51.0), это пятая золотая медаль для него на Паралимпиадах. В этой же гонке бронзу выиграл занял Анатолий Ковалевский.