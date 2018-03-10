В Индии разрешили применять пассивную эвтаназию к неизлечимо больным или пребывающим в безнадежной коме пациентам, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что пассивная эвтаназия - прекращение лечения или отключение от препаратов пациента. Ее будут применять, если человек неизлечимо болен или находится в глубокой коме.

Кроме этого, пациент сам сможет решать, нужно ли искусственно поддерживать его жизнь.

Как сообщал svodka.net, в Индии выдававший себя за врача мужчина заразил ВИЧ-инфекцией более 20 человек. Люди, которые приходили к этому человеку на лечение, рассказывали, что он редко менял иглы в шприцах, следовательно и произошло распространение инфекции.

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