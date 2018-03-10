Чеснок — культура, которая очень хорошо показывает себя в совместных проектах, где его отлично сочетают с садами или ягодниками.

Об этом рассказал директор компании «Чистый продукт» Сергей Паращенко, информирует svodka.net.

По его словам, успешные примеры «соседства» есть на Буковине, где в междурядье молодого семигектарного орехового сада прописали чеснок. На Харьковщине на 13 га орехового сада уже год выращивают и даже успешно размножают чеснок.

«Это такая своеобразная ниша в нише: пока растет орех, люди зарабатывают на чесноке», — отметил Паращенко.

Он подчеркнул, что фермеры постепенно входят в чесночную нишу, сначала экспериментируют. К примеру, на части междурядий в садах выращивают чеснок из зубков, часть — из воздушной луковицы. В этом сезоне большинство посчитали, как выгоднее, следовательно переходят на второй, более нынешний способ.

Читайте: Фрукты из Украины достойно конкурируют с польской продукцией

«Многие из хозяев садовые междурядья содержали под черным паром. Теперь убедились в полезности чеснока, в частности как антисептика. Это невероятно важное свойство особенно для плодовых деревьев, благодаря чему отпугивается большинство вредителей», — рассказал аграрий.

Паращенко с единомышленниками создали специализированное региональное объединение на территории Днепропетровской области. Оно является замкнутым циклом производства и реализации чеснока.

«Для фермеров это бизнес под ключ. Ни у кого, кто присоединяется к нам, не должно быть ощущения, что он начинает с нуля. Мы уже создали целую систему и просто присоединяем к существующему потоку новых участников. Каждый знает, что получит качественный посадочный материал, полное сопровождение профессиональных консультантов, помощь в течение только процесса выращивания вплоть до дополнительных людей на уборку. И главное — помогаем организовать продажи, реализацию готовой продукции, это именно то, что чаще только фермерам не удается», — сказал Паращенко.

Читайте: Украине "светит" настоящий прорыв на международном рынке чеснока

Сводка.нет - Новости Украины и Мира