Известный украинский десантник-блогер Валерий Ананьев поделился подробностями встречи с кремлевским пропагандистом Артемом Шейниным в Вероне.

«Я шел по Вероне, гулял, и смотрю – морда знакомая. Очень неприятная. Эта морда вместе со своей женой зашла в аптеку и встала в очередь. Я зашел в аптеку и встал сзади них. Они разговаривали друг с другом. Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу», – рассказал он.

Ананьев вышел из аптеки и подождал пропагандиста. Когда Шейнин оказался на улице, он подошел и спросил: «Здравствуйте, а вы российский журналист?»

Пропагандист утвердительно ответил и начал улыбаться.

«Я тоже улыбаюсь ему и говорю: «С*ка, были бы мы в другом месте, я бы тебе, п*дле, глаза выдавил».

Шейнин понял по акценту, что доброволец из Украины.

«Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо, то ли толкнул. Не знал, как сдержаться. Я ему в морду просто харкнул и после этого начал с ним разговаривать», – подчеркнул он.

По словам украинца, у него в этот момент было состояние, как на войне. Им управляли инстинкты. Однако посреди Вероны Ананьев не мог ничего сделать.

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«Он меня запомнил. Мне удалось вывести его на эмоции. Я не кричал, говорил спокойно. А оно, п*дло, начал кричать. Я очень надеюсь, что он меня запомнит. И я молю Бога, чтобы мне выпала возможность встретиться с этим г*вном в месте, где не будет людей», – подчеркнул Ананьев.

Во втором видео он рассказал, что Шейнин после плевка вытерся и начал рассказывать о том, как сам воевал в Афгане.

Эта информация вызвала ажиотаж между пользователей сети. Многие написали, что не смогли бы сдержаться в такой ситуации.

«Я просто завидую Валерий твоим нервам! Я бы не смог сдержаться», «Я б сама его убила», «Ну хотя раз по роже то съездил этой нечисти?», «Жду эту тв*рь в Испании, я такой шанс удержу — а потом еще в полицию сдам как набег, а – самооборона. Так, согласен, что подло, но эта тв*рь меня поймет. Ему такое не впервые», – агрессивно написали пользователи. Некоторых удивило, почему кремлевский пропагандист не поехал отдыхать на местные «курорты». «Че это кремлевская жижа не поедет отдыхать в Саранск или Сызрань», – удивились в сети.

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