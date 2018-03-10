Североатлантический альянс признал статус страны-аспиранта для Украины, говорится в сообщении на сайте НАТО.

«На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина», — сказано в заявлении, информирует svodka.net.

Также там объясняется статус «страны-аспиранта» (Aspirant country), под который теперь подпадает Украина.

«Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформам», — говорится в пояснении.

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