В Пхенчхане стартовали Паралимпийские игры-2018, где уже в первый соревновательный день сборная Украины завоевала 5 медалей.

На счету нашей команды золото, серебро и три бронзы, сообщает официальный сайт соревнований. Если в первых двух биатлонных гонках дня наши спортсмены оставались без наград, то затем ситуация быстро исправилась.

Наибольший успех нашу команду ждал в заключительной спринтерской гонке дня у мужчин на дистанции 7,5 км. для спортсменов с нарушениями зрения. Первое золото Украине здесь принес Виталий Лукьяненко, который сумел опередить в борьбе за первое место Игоря Голуба из Беларуси. Бронза на счету еще одного украинца Анатолия Ковалевского.

В женской спринтерской гонке на 6 км. Людмила Ляшенко завоевала бронзу, уступив лишь россиянкам — Екатерине Румянцевой (золото) и Анне Милениной (серебро). А в аналогичной гонке у спортсменок с нарушениями зрения Оксана Шикова завоевала серебро, проиграв лишь Михайлине Лысовой из России. В мужской спринтерской гонке на 7,5 км. Игррь Рептюх завоевал бронзу, уступив только Бенжамену Давье из Франции и Марку Арендзу из Канады.

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Таким образом, после первого дня соревнований (разыгрывались медали в биатлоне и горнолыжном спорте) сборная Украины находится на 4-м месте общекомандного зачета (1-1-2), уступая только командам США (3-1-1), Франции (2-1-0) и России (2-1-0).

Паралимпиада-2018 продлится до 18 марта.

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