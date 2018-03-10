Цена на газ для украинского населения уже до конца марта вырастет от 8% до 62% (зависит от того, как правительство изменит формулу расчета тарифа на газ и будет ли вообще ее менять), передает со ссылкой на .

Правда, причиной станет не газовая война с Россией, а требование . Однако, первый фактор также повлияет.

"С поставками газа проблем на данный момент нет. Украина нарастила импорт из Европы и теперь будет пытаться договориться с "Газпромом" или же снова придется начать судебное разбирательство. Но проблема все-таки есть", - говорится в материале.

Отмечается, что в отопительный сезон потребление газа в Европе растет. И, как известно, с ростом спроса увеличивается и цена.

"По контракту с "Газпромом" должны были покупать газ по цене 238,5 $/тыс. куб. м. Но в результате Украине пришлось покупать газ на спотовом рынке, где цены достигают 500 $/тыс. куб. м, а по данным "Нафтогаза" — 1000 $/тыс. куб. м", - сказано в публикации.

Президент уже заявил, что у "Газпрома" потребуют возместить разницу.

Как сообщал "Обозреватель", в январе председатель правления НАК " Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина в 2018 году планирует закупить газ у России из-за предложения привлекательной цены.

Однако 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК " Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Более того, "Газпрому" ежедневно начисляется пеня в размере $500 тыс., пока российская компания не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате $2,56 млрд Украине.

Именно после этого российский монополист заявил о своем решении не начинать поставки голубого топлива в Украину с 1 марта и вернул полученную предоплату. При этом "" признал задолженность перед "Нафтогазом" лишь в размере 2,56 миллиарда долларов.

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