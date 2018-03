Илон Маск показал первый подземный электробус (ВИДЕО) Электробус будет двигаться в тоннелях на скорости около 241 километра в час. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter опубликовал видео с концептом подземного электрического автобуса, информирует svodka.net. Разработкой электробуса занимается компания The Boring Company. Предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 241 километр в час. В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами. По словам бизнесмена, компания намерена создать тысячи небольших подземных станций размером с одно парковочное место. Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U Читайте: Французы научили электробус перезарядке за 20 секунд — Elon Musk (@elonmusk) 9 березня 2018 р.



