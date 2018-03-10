|Илон Маск показал первый подземный электробус (ВИДЕО)
|10.03.2018 11:43
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Электробус будет двигаться в тоннелях на скорости около 241 километра в час.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter опубликовал видео с концептом подземного электрического автобуса, информирует svodka.net.
Разработкой электробуса занимается компания The Boring Company. Предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 241 километр в час. В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.
По словам бизнесмена, компания намерена создать тысячи небольших подземных станций размером с одно парковочное место.