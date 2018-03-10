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Вагітна Джамала розповіла, як обирала останнього учасника на "Голосі країни" (ФОТО)
10.03.2018 11:46
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Вже завтра відбудуться останні "сліпі прослуховування" на шоу "Голос країни-8" і всі тренери - Джамала, Тіна Кароль, Потап і Сергій Бабкін доукомплектують свої команди.

Вагітна співачка Джамала розповіла, як обирала останнього члена команди.

"Нас в кріслі двоє, тому я буду прислухатися до свого внутрішнього голосу. Я хочу, щоб цей голос допоміг мені відчути того виконавця, який стане останнім у моїй команді", - говорить співачка.

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