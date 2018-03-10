|Ирина Геращенко о получении Украиной статуса страны - аспиранта НАТО: Пока некоторые кричат "зрада-зрадняя", натовские "ястребицы" работают
|10.03.2018 11:46
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https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1647333422021131
9 марта НАТО сообщило, что Альянс признает за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в НАТО."Страны, которые заявили о стремлении присоединиться к Альянсу, изначально приглашаются для участия в интенсифицированном диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанных с этим реформах. Затем странам-кандидатам может быть предложено участвовать в Плане действий по членству в НАТО и… продемонстрировать свою способность выполнять обязательства в отношении возможного будущего членства. Участие не гарантирует членства, но оно является ключевым механизмом подготовки", – добавили в Альянсе.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься на референдуме.
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