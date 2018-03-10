Решение стало результатом переговоров Иванны Климпуш-Цинцадзе и Роуз Геттемюллер

Соответствующие обновления были сделаны на официальном сайте НАТО в разделе, посвященном расширению организации.

"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украины", - сообщается в обновленной информации раздела.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированного диалога с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

Ранее в НАТО отказывались признавать на официальном уровне поставленную Украины цель присоединиться к организации, а на сайте утверждалось, что украинская власть не заявляла формального стремление к членству. Кроме того, осложнения отношений с Венгрией еще больше усложнило получение статуса страны-аспиранта.

Напомним, 28 февраля президент Украины Петр Порошенко на своей пресс-конференции "Вызовы - 2018" заявил, что рассматривает возможность прописать в Конституции стремление Украины вступить в ЕС и НАТО.

Сами же европейцы разделены в своем отношении к вступлению Украины в Европейский союз. Поддерживают интеграцию Украины 48%, не поддерживают - 52%.