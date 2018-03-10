Украинские черноземы могут быть вымыты в ближайшие 75 лет. Такой прогноз озвучил Олег Нивьевский, знаток Киевской школы экономики.

По данным продовольственной организации ООН (ФАО) и Мирового банка, каждый год Украина теряет из-за вымывания грунтов 500 млн тонн почвы. По оценке Нивьевского, такими темпами украинских черноземов хватит на 75 лет, а потери фермеров составят 5 млрд долларов, информирует svodka.net.

По мнению географа Юрия Мельника, одной из главных причин деградации почв в Украине является игнорирование севооборотов, которые восстанавливают плодородие земель после «тяжелых» культур вроде рапса и подсолнечника. Кроме того, из-за низкой лесистости в степной зоне происходит выветривание почв.

По прогнозу экспертов ФАО при повышении средней температуры от 1,8°С до 4°С Украина потеряет до 20% своего аграрного потенциала. Основной удар придется на степные регионы. Уже сегодня урожайность зерновых здесь в 1,5-2 раза ниже, чем на Подолье и в Западной Украине.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира