Временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан назвал четыре причины продолжающегося конфликта на Донбассе.

Об этом он рассказал во время заседания ОБСЕ, реагируя на выступление российской делегации, сообщили на сайте Организации, передает агентство УНИАН.

«В свете одного из комментариев, сделанных уважаемым российским коллегой, относительно специального представителя Волкера и заявления российского делегата в отношении того, что привело к конфликту на востоке Украины, я хотел бы выделить четыре простых момента. Что привело к нынешнему конфликту на востоке Украины, так это нарушение Россией территориальной целостности Украины. Что привело к нынешнему кризису в Украине, так это нарушение Россией сувернитета Украины.

Что привело к нынешнему конфликту в Украине, так это нарушение Россией независимости Украины. Что привело к нынешнему конфликту в Украине … и продолжает быть одной из самых больших угроз для региональной стабильности и безопасности, так это неоднократные и постоянные нарушения России … важнейших основных принципов и комитетов ОБСЕ», — заявил Камиан.

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