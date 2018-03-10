В Пхенчхане паралимпийская сборная Украины завоевала сразу пять медалей в первый день Паралимпиады-2018, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что первые награды Украине принесли биатлонисты Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков), Игорь Рептюх, Виталий Лукьяненко и Анатолий Ковалевский.

Кроме этого, три украинки в попали в топ-10: Юлия Батенкова-Бауман финишировала четвертой, Ирина Буй - шестой, Богдана Конашук - десятой. В свою очередь украинец Рептюх стал третьим в гонке на 7,5 км (стоя). Спортсмен преодолел дистанцию ​​с 1 непопаданием за 19 минут 27,6 секунды. В топ-15, кроме Рептюха, пробились еще 3 наши биатлонисты: Григорий Вовчинский финишировал четвертым, Виталий Сытник - одиннадцатым, а Сергей Романюк показал 15-й результат. Кроме того, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) стала серебряным призером в спринте между женщин с проблемами зрения. Она отстала от лидера на 38,5 секунды. Еще одна украинка Ольга Прилуцкая (гайд Борис Бабар) финишировала четвертой.

Первое "золото" Украине принес Виталий Лукьяненко, который выиграл спринт между мужчин с проблемами зрения. "Бронза" - у Анатолия Ковалевского. Еще 5 наших биатлонистов - в топ-12: четвертый - Ярослав Решетинский, пятым финишировал Юрий Уткин, шестым - Дмитрий Суярко, восьмым стал Александр Казик, двенадцатый - Александр Махоткин.

Кроме этого, после первого дня соревнований Украина занимает 4 место в медальном зачете (1 "золото", 1 "серебро", 3 "бронзы"), лидируют США (3-1-1).

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в воскресенье, 4 марта, украинская теннисистка Леся Цуренко защитила свой титул на турнире WTA International "Abierto Mexicano Telcel", который завершился в мексиканском городе Акапулько.

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