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Данилко: Бывает, что нас спаивают. Сердючка не может не допить до дна. Но это же я ее играю
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10.03.2018 12:03
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Задачей сценического персонажа Верки Сердючки на корпоративах
является "объединить столики", рассказал украинский виртуоз Андрей
Данилко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе
Бацман. Данилко: Сверхзадача Сердючки – не рассмешить. Это у
меня давно закончилось Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
"Сверхзадача Сердючки – не рассмешить. Это у меня давно
закончилось, был какой-то период. Задача – поменять
настроение, объединить столики. Здесь – со стороны жены, те не
знают друг друга, начинается такое вот, да? А тут –
объединение, все целуются, обнимаются. Бывают моменты, что нас
спаивают, конечно. Наливают шампанское, а Сердючка не может не
допить до дна. Но – это же я ее играю. Потом, естественно,
отражается. Мне очень помогает в этом плане Инка (актриса
Инна Белоконь, сценическая мама Верки Сердючки. – ).
Берет на себя… "И мама хочет попробовать, какое оно на
вкус", – рассказал Данилко.По словам артиста, он очень любит
корпоративы. "Для меня это никакая не халтура", – сказал
Данилко.Артист получил известность благодаря сценическому образу
Верки Сердючки. В 2008 году стал народным артистом Украины. В
2016 году Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и
занял место одного из судей проекта.
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