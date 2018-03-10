Задачей сценического персонажа Верки Сердючки на корпоративах является "объединить столики", рассказал украинский виртуоз Андрей Данилко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Данилко: Сверхзадача Сердючки – не рассмешить. Это у меня давно закончилось Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Сверхзадача Сердючки – не рассмешить. Это у меня давно закончилось, был какой-то период. Задача – поменять настроение, объединить столики. Здесь – со стороны жены, те не знают друг друга, начинается такое вот, да? А тут – объединение, все целуются, обнимаются. Бывают моменты, что нас спаивают, конечно. Наливают шампанское, а Сердючка не может не допить до дна. Но – это же я ее играю. Потом, естественно, отражается. Мне очень помогает в этом плане Инка (актриса Инна Белоконь, сценическая мама Верки Сердючки. – ). Берет на себя… "И мама хочет попробовать, какое оно на вкус", – рассказал Данилко.По словам артиста, он очень любит корпоративы. "Для меня это никакая не халтура", – сказал Данилко.Артист получил известность благодаря сценическому образу Верки Сердючки. В 2008 году стал народным артистом Украины. В 2016 году Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и занял место одного из судей проекта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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