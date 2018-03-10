Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет

На границе в Россией в пункте пропуска "Бачевск" (Сумская обл.) украинские пограничники вместе с сотрудниками таможни выявили у гражданина Молдовы коллекцию старинных монет.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в пятницу во время осмотра автомобиля марки Skoda Fabia, на котором выезжал в Россию гражданин Молдовы, близкий наряд в пепельнице салона транспортного средства обнаружил 8 старинных монет, изготовленных в XVIII-XIX веках.

"Сейчас обнаруженные монеты, которые могут представлять историческую или культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы", - сказано в сообщении.