Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении 13 граждан РФ во вмешательстве в выборы президента США. Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть США.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что США постоянно вмешиваются в выборы в РФ и этого не скрывают, информирует svodka.net.

«Мы представителям США говорим недавно на самом высоком уровне: «Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь». Представляете, они даже этого не отрицают», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что Россия не вмешивается в выборы в США и это невозможно сделать.

«У нас есть принципы, которые заключаются в том, чтобы никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не вмешиваемся в дела других стран», — сказал российский президент.

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«Москве незачем вмешиваться в американские выборы. Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?», — отметил Путин.

«США занимаются «грязной работой», а обвиняют в этом других. Кто эти люди, которые так считают? Что за грязная работа? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю — открыто. Это штамп у вас. У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы думаете, что мы делаем то же самое. Ничего подобного», — подчеркнул глава РФ.

Путин добавил, что знает Евгения Пригожина, обвиняемого американской властью во вмешательстве в выборы в США, но заявил, что тот не связан с ним или с правительством России.

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«Это просто передергивание фактов. Он бизнесмен, работает в ресторанном бизнесе и в других сферах, но он не официальное лицо, мы с ним никак не связаны», — сказал он.

На вопрос ведущей, звонил ли Путин Пригожину после того, как Вашингтон выдвинул против того обвинения, президент РФ ответил: «Делать мне больше нечего».

Ранее Путин высказал мнение, что 13 граждан РФ, обвиненных спецпрокурором США Робертом Мюллером во вмешательстве в выборы президента США, могли работать на «американские компании» или «какого-то из кандидатов» в президенты США.

Напомним, 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 граждан РФ во вмешательстве в выборы президента США. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками «фабрики троллей».

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть США. Двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще 4 — в краже личных данных других людей.

Также Штаты обвиняют 3 российские организации — «Агентство интернет-исследований» или «фабрика троллей», «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Concord Catering», всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта.

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