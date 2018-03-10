Председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отравили, чтобы поддерживать русофобию в Великобритании. Никонов: Русофобия – это костер, в него надо все время что-то подбрасывать Скриншот: Россия 24 / YouTube "Русофобия – это костер, в него надо все время что-то подбрасывать. Какие-то факты. В США и Великобритании новости ведь долго не живут. Вернее, живут новости, связанные с медленным умиранием. Вы заметили там: Литвиненко травили там слабым ядом. Этого товарища травят слабым ядом, наверняка чтобы картинка была подольше. Это такая привычка российских спецслужб, наверное. Чтобы продлить картинку на британском телевидении", – рассказал он.По мнению Никонова, российским спецслужбам не было смысла травить бывшего разведчика."За восемь лет он мог все рассказать... Все, что знал, он рассказал британским спецслужбам еще до того, как его в тюрьму посадили здесь... Угроза Бориса Джонсона снизить представительство на российском чемпионате мира по футболу – ну, Британия ведь проиграла соревнование за этот чемпионат мира, следовательно, естественно, все мысли об этом", – подытожил он.66-летнего Скрипаля и его дочь госпитализировали 4 марта. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Все трое впали в кому.Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.23 ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа Лондона умер прежний офицер Федеральной службы безопасности РФ Александр Литвиненко. Он скончался от лучевой болезни, вызванной попаданием в организм радиоактивного вещества – полония-210. За три недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами, а на тот момент российскими предпринимателями Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было утверждено Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом Владимиром Путиным.Виновными в убийстве признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай Литвиненко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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