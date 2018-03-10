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Депутат Госдумы РФ Никонов о Скрипале: Этого товарища травят слабым ядом, чтобы картинка была подольше
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10.03.2018 12:11
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Председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав
Никонов заявил, что бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля
отравили, чтобы поддерживать русофобию в Великобритании.
Никонов: Русофобия – это костер, в него надо все время
что-то подбрасывать Скриншот: Россия 24 / YouTube "Русофобия – это
костер, в него надо все время что-то подбрасывать. Какие-то факты.
В США и Великобритании новости ведь долго не живут. Вернее, живут
новости, связанные с медленным умиранием. Вы заметили там:
Литвиненко травили там слабым ядом. Этого товарища травят слабым
ядом, наверняка чтобы картинка была подольше. Это такая привычка
российских спецслужб, наверное. Чтобы продлить картинку на
британском телевидении", – рассказал он.По мнению Никонова,
российским спецслужбам не было смысла травить бывшего
разведчика."За восемь лет он мог все рассказать... Все, что знал,
он рассказал британским спецслужбам еще до того, как его в тюрьму
посадили здесь... Угроза Бориса Джонсона снизить представительство
на российском чемпионате мира по футболу – ну, Британия ведь
проиграла соревнование за этот чемпионат мира, следовательно,
естественно, все мысли об этом", – подытожил он.66-летнего
Скрипаля и его дочь госпитализировали 4 марта. Также в
больницу доставили сержанта местной полиции
Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.
Все трое впали в кому.Британская полиция и разведка (MI5)
рассматривают версию покушения, спонсируемого властями
РФ.Министр иностранных дел Джонсон подчеркнул, что Британия
будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в
возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня
представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер
президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены
подозрениям о причастности РФ к инциденту.Скрипаль –
прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за
передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году
в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля
помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка
Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.23
ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа Лондона умер
прежний офицер Федеральной службы безопасности РФ Александр
Литвиненко. Он скончался от лучевой болезни, вызванной
попаданием в организм радиоактивного вещества – полония-210.
За три недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими
сослуживцами, а на тот момент российскими
предпринимателями Андреем Луговым и Дмитрием
Ковтуном.Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше
девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные
слушания начались только в начале 2015 года. По одной из
версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него
компромата на представителей российских властей. 21 января
2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод,
что убийство Литвиненко, "вероятно", было утверждено Николаем
Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также
президентом Владимиром Путиным.Виновными в убийстве
признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай
Литвиненко.
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