|Зрада відміняється! — блогер
|10.03.2018 12:15
|
Нещодавно країну облетіла новина про те, що в Раді зареєстрували законопроект про скасування третьої групи для платників податків за спрощеною системою.
Адекватні ЗМІ написали про сам факт реєстрації такого законопроекту. Неадекватні написали про те, що в Україні «скасують третю групу», ніби це вже вирішено.
Звичайно в мережі піднявся шум та крики «зрада», бо по-правді, приємного в такому законопроекті мало. Законотворець, м’яко кажучи, ще не використав всі можливості для поповнення бюджету з інших джерел, окрім СПДшників, щоб отак їх ошелешити подібною ініціативою.
Але чомусь ніхто з журналістів не звернувся за коментарями до депутатів від більшості та до Адміністрації Президента, щоб з’ясувати їхню позицію щодо цього законопроекту. Більше того, ніхто не проаналізував законотворчу діяльність авторів законопроекту – депутатів Шиньковича та Чекіти, щоб зрозуміти на скільки це є впливові депутати в плані проходження їхніх законопроектів.
А от я не полінувався і ось, що вдалося з’ясувати.
1. В депутата Чекіти всі законопроекти, які стали законами, були «коаліційними». Тобто співавторами цих законопроектів була велика кількість депутатів з різних фракцій – а, отже, законопроект був обговорений з партнерами та підготовлений до прийняття. Така ж сама ситуація в депутата Шиньковича. Більшість його законопроектів – комітетські та «коаліційні». Тобто вже з цього конечно, що законопроект авторства Шиньковича та Чекіти не є консолідованою позицією фракцій більшості.
2. Але щоб не гадати, я зв’язався з депутатами від БПП та НФ і вияснив, що майже всі дізналися про цей законопроект зі ЗМІ. Голосувати за нього ніхто особисто не збирається. На фракціях питання про цей законопроект навіть не піднімалося.
3. В Адміністрації Президента також повідомили, що не бачать майбутнього в цьому законопроекті. Навіть якщо станеться диво і консолідуються всі «темні сили» в Раді і в них якимось чином вийде дати за нього голоси – його не підпишуть!
Тому зрада відміняється!
А тепер ще трохи добрих новин.
В понеділок має пройти зустріч Президента з представниками бізнесу. Будуть обговорювати президентський законопроект про податок на виведений капітал. Логіка проста – заробляєш в Україні – залишай гроші в країні. Інвестуй в розвиток бізнесу і не будеш платити податки. Хочеш вивести прибуток за кордон – заплати додатковий податок. Цей законопроект допоможе суттєво наповнити бюджет та буде стимулювати інвестувати в Україну. Але!!! Цей законопроект абсолютно точно будуть критикувати транснаціональні компанії, які працюють в Україні – Vodafone, Coca Cola, Phillip Morris, Sun Inbev і т.д.. Тому будемо готові до чергової хвилі зради.
Але це не єдиний законопроект, пов’язаний з бізнесом від АП. Вже на виході ще кілька законодавчих ініціатив, пов’язаних зі спрощенням ведення бізнесу та покращенням інвестиційного клімату в країні. Всі законопроекти, перш ніж їх виноситимуть в сесійну залу, планується обговорювати з представниками бізнесу, щоб врахувати можливі недоліки.
Всім гарних вихідних, Хунта!
—