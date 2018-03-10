В США 11 ноября 2018 года проведут первый за 27 лет военный парад в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что парад продет в национальный праздник страны - День ветеранов.

На военный парад, проведение которого поручил организовать президент США Дональд Трамп, планируется потратить из бюджета страны от 10 млн до 30 млн долларов.

Соответсвующий документ был направлен Пентагоном председателю Комитета начальников штабов США, который отвечает за планирование мероприятия.В нем указывается, что в параде не будет участвовать тяжелая гусеничная техника, а "только колесные транспортные средства", чтобы “минимизировать убыток местной инфраструктуре”, в том числе дорожному покрытию

Планируется, что парад пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается здание Конгресса США.

Трамп будет наблюдать за парадом на смотровой площадке, которая будет построена рядом со зданием Конгресса. В конце парада над Вашингтоном должны пролететь самолеты ВВС.

По данным источника, последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. Тогда в нем приняли участие около 8 тысяч военнослужащих, улицами Вашингтона проехала техника, участвовавшая в военных действиях, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована и авиация. За действом наблюдали около 200 тыс. зрителей. Парад обошелся бюджету примерно в 12 млн долларов на тот момент, а в пересчете на сегодняшний день его стоимость составила бы примерно 22 млн долларов.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, в праздничном военном параде, посвященном 26-ой годовщине независимости Украины, поучаствуют представители десяти стран . Из десяти стран, которые примут участие в торжественных мероприятиях, девять являются государствами-членами Североатлантического альянса.

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