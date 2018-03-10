|Названы регионы Украины с самыми высокими зарплатами
|10.03.2018 12:19
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Украинцы больше только зарабатывают в Донецкой, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает со ссылкой на .
Сообщается, что в указанных регионах средняя заработная плата составляет 7400 гривен. продолжает оставаться на первом месте - здесь зарабатывают более 11 тысяч гривен.
Несмотря на высокий уровень оплаты труда, Киевская область отстает по темпам роста зарплат. Оказалось, что быстрее только оклады растут в Винницкой и Днепропетровской областях. В 2017 году выплаты для местных работников увеличились на треть.
Наиболее низкие зарплаты зафиксированы в Черновицкой и Тернопольской областях - порядка 6 тысяч гривен в месяц.
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