По данным нардепа от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука, боевики
"ЛДНР" по приказу Генштаба РФ перешли к усиленному несению службы и
снизили интенсивность обстрелов. Тымчук: На Донбассе
отмечается снижение интенсивности огневых ударов Фото:
nfront.org.ua "На Донбассе отмечается снижение интенсивности
огневых ударов со стороны российских оккупационных войск по
позициям ВСУ и населенным пунктам. Это связано как с достигнутыми
договоренностями во время переговоров Трехсторонней контактной
группы, так и с поступившей на имя командующих 1 и 2 армейских
корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск
директивы Генштаба вооруженных сил РФ, которая предписывает на
период подготовки и проведения выборов президента РФ ограничить
нанесение огневых ударов по позициям украинских войск и населенным
пунктам на подконтрольной Украине территории", – написал
он.Координатор группы "Информационное сопротивление" добавил,
что согласно той же директивы генштаба ВС РФ все вооруженные
формирования "ЛДНР" до 19 марта переведены на усиленный режим
несения службы.
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1486813951447255
Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года.Конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года.
Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.
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