По данным нардепа от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука, боевики "ЛДНР" по приказу Генштаба РФ перешли к усиленному несению службы и снизили интенсивность обстрелов. Тымчук: На Донбассе отмечается снижение интенсивности огневых ударов Фото: nfront.org.ua "На Донбассе отмечается снижение интенсивности огневых ударов со стороны российских оккупационных войск по позициям ВСУ и населенным пунктам. Это связано как с достигнутыми договоренностями во время переговоров Трехсторонней контактной группы, так и с поступившей на имя командующих 1 и 2 армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск директивы Генштаба вооруженных сил РФ, которая предписывает на период подготовки и проведения выборов президента РФ ограничить нанесение огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории", – написал он.Координатор группы "Информационное сопротивление" добавил, что согласно той же директивы генштаба ВС РФ все вооруженные формирования "ЛДНР" до 19 марта переведены на усиленный режим несения службы. https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1486813951447255 Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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