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В Киеве и Ровно пострадали пять полицейских: нарушители шли на таран
10.03.2018 12:19
В Киеве и Ровно пострадали пять полицейских: нарушители шли на таран
В результате ДТП трое правоохранителей получили тяжелые травмы
В ночь на 10 марта в Киеве и Ровно 5 полицейских получили травмы во время несения службы.
В Киеве и Ровно пострадали пять полицейских: нарушители шли на таран Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Это произошло при схожих обстоятельствах: полицейские преследовали нарушителей, которые умышленно направляли свои машины на таран полицейских автомобилей.

В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

"Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какая цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика, становится печальной статистике", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

Позже заместитель начальника столичного управления охраны полиции Виктор Веклич в эфире "112 Украина" сообщил, что ДТП с участием автомобиля полиции охраны в Киеве произошло на перекрестке улиц Жмаченко и Корнатовского.

По его словам, в результате ДТП трое правоохранителей получили тяжелые травмы.

В частности, у одного из них - закрытая травма грудной клетки, в двух - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

По словам представителя полиции, предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai, который врезался в служебный автомобиль полиции охраны, был пьян.

 

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