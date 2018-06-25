|Альбіна Джанабаєва показала рідкісне фото з Валерієм Меладзе
|25.06.2018 00:30
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У кадрі Альбіна і Валерій відображені в кафе, а співачка ніжно цілує іменинника. Шанувальники захопилися зворушливими і ніжними стосунками пари, тим більше, що вони рідко діляться спільними фото в соцмережах.
Сам же Валерій в честь дня народження опублікував фото з батьками, підписавши його:
«Спасибі нашим дорогим батькам за цей прекрасний світ, який я побачив рівно 53 роки тому!!!»
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