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Альбіна Джанабаєва показала рідкісне фото з Валерієм Меладзе
25.06.2018 00:30
Вчора, 23 червня, Валерію Меладзе виповнилося 53 роки. У цей день Альбіна Джанабаєва поспішила привітати коханого зі святом, поділившись в Instagram спільним знімком.

Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 22 Чер 2018 р. о 9:36 PDT



У кадрі Альбіна і Валерій відображені в кафе, а співачка ніжно цілує іменинника. Шанувальники захопилися зворушливими і ніжними стосунками пари, тим більше, що вони рідко діляться спільними фото в соцмережах.

Сам же Валерій в честь дня народження опублікував фото з батьками, підписавши його:

«Спасибі нашим дорогим батькам за цей прекрасний світ, який я побачив рівно 53 роки тому!!!»

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