Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Представитель ЦЕРНа Арно Марсолье сообщил, что Россия уведомила организацию об отзыве заявки на членство в конце 2017 года, информирует svodka.net.

Представитель пресс-службы ЦЕРНа Софи Тезаури при этом отметила, что «страна необязательно должна быть членом или ассоциированным членом ЦЕРНа, чтобы вносить большой вклад в его проекты».

Статус ассоциированного члена ЦЕРНа позволяет стране направлять своих представителей в руководящие органы организации, а также получать заказы на производство оборудования для научных экспериментов на своей территории.

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