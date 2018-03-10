|Россия отозвала заявку на членство в европейской организации
|10.03.2018 12:22
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Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Представитель ЦЕРНа Арно Марсолье сообщил, что Россия уведомила организацию об отзыве заявки на членство в конце 2017 года, информирует svodka.net.
Представитель пресс-службы ЦЕРНа Софи Тезаури при этом отметила, что «страна необязательно должна быть членом или ассоциированным членом ЦЕРНа, чтобы вносить большой вклад в его проекты».
Статус ассоциированного члена ЦЕРНа позволяет стране направлять своих представителей в руководящие органы организации, а также получать заказы на производство оборудования для научных экспериментов на своей территории.
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