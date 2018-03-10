|Бренд Diesel снял рекламный ролик в столовой завода Порошенко (видео)
|10.03.2018 12:22
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Мировой бренд одежды Diesel снял рекламный ролик джинсов в столовой на территории киевского завода «Кузница на Рыбачьем» (ранее «Ленинская кузница»), сообщает «Громадське».
Это предприятие принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.
Производством ролика занималась команда украинской продакшн-компании Radioaktive Film. В ролике также снялись украинские модели Александра Попруга и Виктория Рогальчук.
Отметим, что это уже не первая реклама бренда Diesel, снятая в столице Украины. Ранее в ролике бренда одежды появился киевский микрорайон Троещина.
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