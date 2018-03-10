Бренд Diesel снял рекламный ролик в столовой завода Порошенко (видео)



Мировой бренд одежды Diesel снял рекламный ролик джинсов в столовой на территории киевского завода «Кузница на Рыбачьем» (ранее «Ленинская кузница»), сообщает «Громадське». Это предприятие принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Производством ролика занималась команда украинской продакшн-компании Radioaktive Film. В ролике также снялись украинские модели Александра Попруга и Виктория Рогальчук. Отметим, что это уже не первая реклама бренда Diesel, снятая в столице Украины. Ранее в ролике бренда одежды появился киевский микрорайон Троещина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение diesel бренда одежды украины бренд Теги: аналитика