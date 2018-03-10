Неизлечимо больные пациенты в Индии смогут отказаться от искусственного поддержания жизни. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пассивная эвтаназия предусматривает отказ от лечения или отключение от аппаратов Фото: ЕРА Верховный суд постановил, что человек имеет право решать, нужно ли ему искусственное поддержание жизни. Пассивная эвтаназия предусматривает отказ от лечения или отключение от аппаратов. Она будет применяться только для людей со смертельными заболеваниями, у которых больше нет шансов на выздоровление.Как заявил верховный судья Дипак Мисра, "когда разрушается святость жизни, стоит ли не разрешать людям пересекать порог и встречать смерть с достоинством?". По его словам, "для некоторых смерть даже может быть праздником".Эвтаназия также частично разрешена в Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и Японии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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