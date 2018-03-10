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Сутки в АТО: три обстрелы позиций ВСУ, один украинский военный погиб
10.03.2018 12:36
Сутки в АТО: три обстрелы позиций ВСУ, один украинский военный погиб
Еще один получил ранения
За минувшие сутки российско-оккупационные войска провели три ообстрилы позиций Вооруженных Сил Украины в Донбассе.
Сутки в АТО: три обстрелы позиций ВСУ, один украинский военный погиб Фото: из свободных источников

Вследствие вражеского огня один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

На Луганском направлении соперник вел огонь из стрелкового оружия по опорным пунктам близко Станицы Луганской, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении захватчики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах Авдеевки и Водяного.

К сожалению, в результате вражеского огня прошедшие сутки один украинский солдат погиб. Еще один защитник - получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.

Напомним, военнослужащий отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" Юрий Луговской погиб в зоне АТО 9 марта в 2:00 ночи от пули вражеского снайпера.

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