В пятницу 16 февраля Мюллер официально предъявил обвинение в размещении на виртуальных сетевых ресурсах провокационных сообщений, призванных «посеять распри» в ходе американского избирательного процесса 13 русским, выдававшим себя за недовольных американцев. Поскольку количество кандидатов в предвыборной гонке 2016 года сократилось, их целью стала поддержка кандидатуры Дональда Трампа с одновременной клеветой на Хиллари Клинтон. Обвинения в том, что итоги выборов 2016 года этими действиями были изменены, предъявлено не было.

Формой мнимого заговора была «фабрика троллей», помещение, занимаемое различными чиновниками, работающими вместе с 2014 года и по этот день с целью усилить существующую социальную напряженность в социальных сетях. В основном обвинения выдвинуты также против работников ИТ отрасли, менеджеров и так далее. Несмотря на утверждения в американской прессе о противоположном, никаких связей между мифической «фабрикой троллей» и Кремлём и/или Владимиром Путиным представлено не было. 13 обвиняемых — русские по национальности, проживающие главным образом в России. Пока никто не был арестован. Если они не планируют охотно вернуться в США, что маловероятно, то обвинение никогда не доберётся до зала суда. Определённо это понимал и мистер Мюллер еще до того, как выдвинуть обвинение. Пока это остается неясным, но обвинения, выдвинутые без возможности судебного разбирательства, вряд ли когда-либо будут рассмотрены. При чтении обвинений ошеломляет то, что русских не обвинили в создании социальной напряжённости. Их обвинили в использовании и обострении её. Именно их личности считаются фальшивыми, а не популярных полу-анонимных пустозвонов социальных сетей. Дело в том, что социальная напряжённость предшествовала шумихе. Термин мистера Мюллера «сеять распри» буквально означает, что раздор был внесён. А реально обвинение состоит в том, что раздор был использован. Это различие важно по целому ряду причин. После электоральных фиаско во Флориде в 2000-м и в Огайо в 2004-м постоянное использование электронных машин для голосования обеспечило законные основания полагать, что американская выборная система скомпрометирована. Демократы сговорились подорвать позиции Берни Сандерса с целью гарантировать номинацию Хиллари Клинтон. Расистский подтекст закона О контроле над насильственной преступностью и правоприменяющих органах 1994 года[1] («Чёрная преступность») Клинтона — вполне разумная для чернокожих причина отдать свои голоса за кого-либо другого. Эти моменты необходимо отметить, поскольку распри, которые якобы сеяли русские, связаны с обоснованными политическими обидами. В чём хитрость в обвинениях мистера Мюллера, так это в смешивании троллинга с содержанием политического недовольства. Уверенность официальных лиц в том, что голосование не было изменено русскими исходит из факта, что машины электронного голосования не связаны с Интернетом. Это означает, что далёкие тролли не могут добраться до них и изменить результаты голосования. Но это не гарантирует, что вся эта доморощенная суета вокруг «вмешательства» не скомпрометировала чистоту выборов. Обвинение — по большей части история политическая, но не по тем причинам, что представлены общим тоном освещения в прессе. Как только понимаешь, что обвинения мистера Мюллера в использовании существующей социальной напряжённости (прочитайте и сами решите для себя), понимаешь и то, что ФБР, которым мистер Мюллер руководил в 2001-2013 годах, совершенно не та структура, которая должна выносить решение. ФБР было политической полицией Америки со дня своего основания в 1908 году. И раньше прежний директор ФБР Дж. Эдгар Гувер проводил сомнительные с точки зрения закона массовые аресты американских инакомыслящих. Он по сути изобрел порочное приравнивание законного недовольства к иностранным проискам. Это институциональный фон, на котором действует мистер Мюллер. В 1950-е, 1960-е и 1970-е между мишеней ФБР были члены движения за гражданские права, антивоенного движения, движения американских индейцев, партия «Чёрная Пантера»[2] и другие политические организации, которые мистер Гувер считал представляющими угрозу. Тайная (скрытая) программа ФБР КОИНТЕЛПРО была направлена на разрушение результатов политических действий без ссылок на преступные правонарушения и безо всякого уважения к жизни этих мишеней. Всю свою историю ФБР была на стороне сильных против бессильных, стремясь сохранить несправедливый социальный порядок. Роберт Мюллер стал директором ФБР только за несколько дней до террористических атак 9 сентября 2001 года. Один из его первых шагов в качестве директора состоял в аресте 1 000 человек без каких-либо доказательств состава преступления. Никому из арестованных так и не было предъявлено обвинений в связи с нападениями. Схемы, по которым действовало ФБР — поддержать политическую стабильность, которой угрожали «внешние силы», в итоге были избраны администрацией Джорджа Буша для оправдания агрессивной войны против Ирака. Именно унаследованное от ФБР смешивание недовольства с тем, что человек представляет собой агента иностранной державы, наиболее коварно поддерживает обвинения мистера Мюллера. Русские «сеют рознь» и используют для этого американцев, говорится в обвинении. В официальном обвинении движение «Жизнь чернокожих имеет значение» и Берни Сандерс представлены препятствиями для ничем не ограниченного восхождения к посту президента Хиллари Клинтон. Русские сеют рознь, потому эта рознь и подозрительна сама по себе и является доказательством статуса иностранного агента. Указание в обычном рабочем порядке в обвинительном заключении — что не вина ФБР в том, что русские (якобы) включились в электоральный процесс, противоречит всей истории политической роли ФБР, это крен к тому, чтобы использовать и соорудить обвинения в преступлении, и одни представленные факты выпятить, а другие отмести в сторону. С учётом политических программ других агентств, к которым присоединилась ФБР в обвинениях, они определённо составляют малую часть более крупной истории. После предъявления обвинений очень легко забыть, что Пентагон создал Интернет, что у АНБ есть щупальца во всех основных геостратегических точках, что ЦРУ очень и весьма вовлечено в финансирование и «использование» социальных сетей в своих целях и что в настоящее время ФБР — признанный авторитет из-за почти эпического американского невежества в области истории. Заявления, что действия русских были запутаны, поскольку по форме и функциям своим были корпоративны, противоречат тому факту, что они были — по собственным заявлениям различных агентств — неэффективны для изменения итогов выборов. У меня есть список Пока Роберт Мюллер был занят обвинением никогда не судимых русских в прошлых преступлениях, Дэн Коутс, директор национальной разведки, объявил, что будущее российское вмешательство уже бросило тень на подлинность выборов 2018 года. Почему же Пентагон, который создал Интернет, АНБ, контролирующее основные геостратегические пункты, ЦРУ, в огромной мере вовлечённое в финансирование и «использование» социальных сетей в своих целях и ФБР, только что одержавшее столь славную победу добра над злом, начинают трепетать, когда речь заходит о препятствовании указанному вмешательству — вот вопрос, который просто необходимо задать. Выдвинутые политические рамки предлагают мысль о том, что лишь эти агентства знают, были ли отдельные выборы и кандидаты подвергнуты вмешательству, следовательно нам необходимо им доверять в том, что они скажут — кто из кандидатов был законно избран, а кто — нет. В общем, как часто кажется, разве организация свободных и справедливых выборов — не самый прямой путь к этой цели? Иначе говоря, кто из предлагающих, лично или в качестве функционера соответствующего агентства, предъявил историю поддержки демократических институтов? Выборы 2016 года в сущности стали проверкой представления об этих агентствах, как о полиции вмешательства. Заставив буржуазный электорат — либеральных демократов, согласиться, что гадкий Трамп не легитимен, будущие кандидаты будут безнаказанно подвергаться проверке ЦРУ, АНБ и ФБР. Фактически это лишь предварительный «разлад», социальный гнев, который десять лет Великой Рецессии оставили в качестве отпечатка, сдвигающего это щедрое предложение от детерминистского к вероятному и реальному. Социальные условия, которые привели к Великой Рецессии и её последствиям, целиком и полностью доморощенные. Если взять более широко, как правительственные агентства и люди, потратившие большую часть прошлого века, подрывая демократию дома и за рубежом, намерены прекратить «русское вмешательство»? Если ФБР не может разобраться с доморощенными «распрями», которые якобы использованы и усилены русскими, разве вероятные намерения вычеркивают все распри? А если фальшивые новости представляют собой проблему, с которой надо разбираться, разве не стоило закрыть New York Times и Washington Post много лет назад? Великий Сатана (sic!) Хотя Россия и стала «злоумышленником дня, недели и года» из-за мнимого «вмешательства» в выборы, сам процесс демонизации вмешательства России мало меняется при переходе от одного «мнимого» злоумышленника к другому. Именно благодаря кабельным сетям новостей и «газетным сообщениям» были раскрыты истинные злоумышления Владимира Путина, Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна, Николаса Мадуро и политического руководства Ирана. Перед лицом таких монстров вопросы мотивации оказываются очень спорными. С чего бы мистеру Путину «сеять рознь»? Вопрос ещё не задан, а следовательно и не дано ответа: есть ли что-то помимо просто злоумышления, что ставит этих национальных руководителей и возглавляемые ими народы в перекрестье справедливого и мудрого руководства Америки? Этот вопрос так и оставался бы без ответа, если бы не тайный список, откуда действительно и взяты эти имена. Не, не тот тайный список. Этот вполне доступен, он спрятан у всех на виду, как и раньше. Это список стран с извлекаемыми запасами нефти (ниже). Без сомнения, он очень сокращён — зло есть зло, но прочитайте. Вопрос, как тех, кто в этом списке, можно поделить на явных героев и злоумышленников, я оставлю философам. Нет, по размышлении я не стану этого делать. Герои — это союзники небольшой группы политической и экономической элиты Америки, которая баснословно обогатилась на этих альянсах. Злоумышленники обладают нефтью, газом, трубопроводами и другими ресурсами, которые жаждет прибрать к рукам эта элита. Да, список сокращён. Но он определённо великолепно объясняет внешнюю политику Америки в прошедшую половину столетия. Доказанные нефтяные запасы:

Нигерия Красным выделены страны в перекрестье внешнеполитических интересов США. (Источник: gulfbusiness.com). Словно любовь Америки к гуманизму, как продемонстрировали «гуманитарные интервенции», определяется имперским соперничеством за национальные ресурсы — в данном случае нефть и газ. Среди этих стран только одна (Канада) «демократична» в американском смысле слова, поскольку ею управляет небольшая группка плутократов, использующих государство в своих интересах. Две страны — Ирак и Ливия — недавно были превращены в руины (гуманизма ради) руками США. Нигерия «поставлена» под контроль АФРИКОМ. Остаются различные мелкие нефтедобывающие государства плюс Венесуэла и Россия. После преждевременной смерти Уго Чавеса, ужасного тирана, остававшегося на посту благодаря свободным и честным выборам, который использовал нефтедоллары Венесуэлы, чтобы кормить, одевать и давать образование своему народу и создавал региональные Левый альянс с целью противостоять американскому злоупотреблению властью, ЦРУ присоединилось к местным плутократам, чтобы свергнуть его преемника Николаса Мадуро. Цель — «освободить» нефтяные прибыли Венесуэлы и направить их в свои карманы. На данный момент мистер Мадуро в списке злодеев ниже, даже и не приблизился к статусу «нового Гитлера», как Владимир Путин. Но где он окажется в итоге, будет зависеть от того, насколько успешно ЦРУ (с помощью мистера Мюллера) сможет добиться войны с вооружённой ядерным оружием Россией. Что выделяет Россию из списка героев и злодеев, так это её история соперничающей империи, равно как и то, как распределяются российские нефть и газ. География определила её положение ближе к населённым центрам Европы, чем юго-востока Китая, где сконцентрировано экономически развитые районы Китая. Это делает Европу «естественным» рынком для российской нефти и газа. Бывшая советская республика Украина расположилась среди или скорее под российскими трубопроводами и Европой, пока Хиллари Клинтон и её подручные не устроили переворот в 2014 году. В отличие от «нового Гитлера» мистера Путина (или это был Трамп?), миссис Клинтон и её товарищи продемонстрировали приверженность старому Гитлеру в виде украинских фашистов, идеологических наследников «истинных» нацистов времён Второй Мировой. Но будьте уверены, не все американские союзники в этом деле были идеологическими нацистами. Схема: Демонизация России покоится на конкуренции за нефтяные и газовые доходы. Трубопроводы, доставляющие нефть и газ с Ближнего Востока в Европу, проходят через Северную Африку (Ливия) и Сирию и/или Турцию. Эти трубопроводы по большей части контролируются западными деловыми кругами с имперскими/колониальными связями с США, Британией и «развитой» Европой. Российские нефть и газ проходят через Украину, которая теперь ведёт переговоры о вступлении в НАТО или как-то иначе пробьется в НАТО прежде, чем войти в Европу. А по альтернативной гипотезе, представленной в американской прессе, в НАТО, геополитическом продолжении войск США в Европе, признают, что задуманный США переворот на Украине, был совершён «из-за» нефтяной геополитики в отношении России. Американский сюжет о том, что Крым был захвачен Россией игнорирует, что российский флот многие десятилетия обладал черноморским портом в Крыму. Как именно мог бы повести себя директор Национальной Разведки Дэн Коутс и его дружки, если бы Россия захватила американский морской порт, учитывая их щедрое предложение овладеть американской выборной системой из-за нескольких русских троллей? Хотя Россия стоит в конце списка десяти стран в смысле нефтяных ресурсов, она столкнулась с проблемой распределения, которой нет у других стран. Имперские связи и недавние военные вторжения оставили нефть и газ Ближнего Востока, доставляемый в Европу, по большей части под западным контролем. Сирия, Турция и Северная Африка вынуждены гнать свои нефть и газ по трубопроводам в Европу. То, что Сирия, Ливия и Турция теперь или недавно пережили военное соперничество, добавляет уверенности в том, что герои и злодеи «международного сообщества» по большей части определяются тем, в чьих руках ныне находятся их нефтяные и газовые ресурсы. Сторонники Демократической партии считают Путина, Мадуро и прочих проблемой, которую надо решить кандидату, которого они выдвинули в 2016 году. Хиллари Клинтон направляла резню в Ливии, в ходе которой погибли 30,000 – 50,000 невинных, ради нефтяных и газовых интересов Запада. Россия не вынуждала США к роковому вторжению в Ирак. Россия не забирала американские рабочие места, жильё и пенсии во время Великой Рецессии. Россия не вознаградила за это Уолл-Стрит. Демократам надо взять на себя ответственность за своих провальных кандидатов и свою провалившуюся партию. Частично причина связи с нефтяными ресурсами и американскими внешнеполитическими сложностями в том, что страны и руководители оказываются случайными. Владимир Путин определенно выглядит умнее, чем американское руководство. Но это не имеет никакого отношения к тому, выгодно ли его руководство Россией широким слоям общества или нет. Единственное возможное решение проблемы климата требует, чтобы и Россия и США существенно сократили использование ископаемого топлива. По сообщениям мистер Путин в этом никак не заинтересован. И если отбросить в сторону маркетинговую болтовню, американцы тоже не заинтересованы. Беря на себя роль арбитра избирательного процесса, директор Национальной разведки и главы ЦРУ, АНБ и ФБР смогут его эффективно контролировать. Случайно ли кандидат от либеральных демократов на выборах 2016 был к тому же кандидатом «инсайдеров» — разведывательных агентств и военных подрядчиков? Подразумевается, что эти агентства и подрядчики теперь «либеральные». Удачи с такой программой, если вы цените мир и благополучие. Есть много способов провести свободные и честные выборы, если такова цель. Используйте бумажные бюллетени, которые пересчитываются публично, автоматически регистрируйте тех, кто имеет право голосовать, сделайте день голосования национальным праздником и ликвидируйте «частное» финансирование избирательной кампании. Но зачем делать выборы свободными и честными, когда фантастическая чушь о «вмешательстве» убедит либеральный класс передать власть серым координаторам[3] из ЦРУ, АНБ и ФБР ради крошечной группки чрезмерно богатых плутократов. Кто говорит, что Америка уже не великая? Примечания:

1 —13 сентября 1994 г. президент Билл Клинтон подповествовал принятый конгрессом в августе законопроект «О контроле над насильственной преступностью и правоприменяющих органах 1994 г.» (Violent Crime Control and Law Enforcement Get, 1994). Законопроект стал законом. Предполагалось, что за 6 лет, в течение которых будет действовать закон, насильственная преступность в Соединенных Штатах наконец-то резко и устойчиво снизится. Если судить по тому, как были распределены ассигнования в целом на все меры, предусмотренные законом (30,2 млрд. долл.) по отдельным разделам, можно сказать, что этот закон носил преимущественно «полицейско-репрессивный» характер. На «правоприменяющие органы» ассигновалось 13,5 млрд. долл., на тюрьмы 9,8 млрд. долл., на программы превенции 6,9 млрд. долларов. 2 — Леворадикальная воинствующая партия афро-американцев, выступавшая за «вооружённую самооборону». Основана в 1966 году в Калифорнии. Наиболее видными лидерами были Э. Кливер, Х. Ньютон и Б. Сил. Первоначально выступая в союзе со Студенческим координационным комитетом ненасильственных действий, партия впервые выставила своих кандидатов на выборные должности в Миссисипи в 1966 году. Хотя число её членов всегда было невелико, с середины и до конца 60-х гг. она играла активную роль в движении негров за гражданские права, имела множество местных центров и книжных магазинов. Периодически выступала на судебных процессах, довольно успешно защищая своих членов, обвиняемых в насилии. Многие из её лидеров были убиты или попали в тюрьмы. К середине 70-х гг. распалась на несколько группировок. 3 — от corpses (сокр., воен. coordination of recent and projected system efforts), координация деятельности по существующим и проектируемым системам. Роб Ури

