рассекретила честь архивных документов об украинском поэте Тарасе Шевченко

Об этом сообщает ведомства, передает .

Опубликованные документы раскрывают малоизвестные страницы прошлого патриотов, которые отстаивали право Украины на свободное развитие и национальную аутентичность.

передаст в Каневский музей Тараса документы, которые были собраны знаковой для Украины фигурой – Владимиром Науменко – выдающимся ученым, культурным и общественным деятелем. В 1917 году он временно возглавлял Центральный совет в течение двух недель, затем стал министром образования в правительстве гетмана Павла Скоропадского.

«Именно он, будучи поборником культурной самобытности украинцев, сделал большой вклад в сохранение и популяризацию творчества и памяти . Он был арестован и на следующий день расстрелян вместе с другими жертвами большевизма», – отметили в .

Напомним, жизненный путь художника множество раз отражен в тысячах биографий, тщательно изучается в школах и считается обязательным для знания каждым украинцем, пишет .

Однако, все еще остаются факты, упущенные школьной программой и до сих пор неизвестные большинству поклонников поэта.

1. Двухлетняя школа

Бесспорно, был глубоко и разнонаправленно образован, однако формальное обучение, которое составляло тогдашнее “основное” образование, для поэта длилось только два года. Именно столько провел будущий поэт в церковно-приходской школе.

2. Неприятный тип

Внешность каждый украинец узнает издалека – еще бы, портрет художника украшает отечественные деньги. И описания молодого поэта сходятся на странной детали – тридцатилетний был неприятным для многих своих современников. “При первой встрече в нем не примичалося ничего привлекательного, наоборот, он казался холодноватым, сухим, хотя и простым, доступными. К людям относился сначала недоверчиво и перед первым попавшимся и не открывал своей души, особенно бывал замкнутый против тех, кто добивался вызвать в него откровенность и правдивость “, – описывали современники.

3. Модник

Бесспорно, в юные годы не мог себе позволить моду в подборе одежды. Но при жизни в Петербурге, став популярным портретистом и зарабатывая хорошие деньги, превратился в настоящего франта. В частности, в своем дневнике он написал об особом удовольствие от приобретения резинового плаща-макинтоша, который тогда стоил 100 карбованцев (в археологической комиссии зарабатывал 150 карбованцев в год, то есть это были довольно серьезные деньги). Также любил белые парусиновые костюмы и то с гонорара даже купил себе енотовую шубу.

4. Чай и ром

О любви Тараса Григорьевича к украинским блюдам написано много – и борщ нахваливал, и вареники с творогом и старое доброе украинское сало. А вот из напитков выбирал преимущественно чай и … недешевый тогда, даже элитный, ром. Такой алкоголь завозили из-за границы, следовательно достать его было не только дорого, но и просто трудно.

5. Голый кобзарь

Всем известно, что был не только гениальным поэтом, но и талантливым художником – его наследие составляют около 800 картин и рисунков. Среди них есть также малоизвестное, но очень интригующее произведение – автопортрет . Однако не обыкновенный, а, как пишут исследователи, смешной – ну еще бы, не смешной, ведь на картине украинский художник изобразил себя … голым. Бесспорно, цензура не обошла это произведение искусства.

6. Скульптор для жены

Поэт так и не повязал себя узами брака, однако любовь в его жизни, как известно, была, и не раз. На 46-том году жизни влюбился в 20-летнюю служанку Лукеру Полусмакову. Не только влюбился, а даже собирался жениться, начав покупать попутные для свадьбы наряды и украшения. Ликера, правда, была девушкой простой, грубой и необразованные, однако это не останавливало – художник решил нанять для невесты учителя и “слепить” из неотесанного крестьянки жену мечты. Замысел самостоятельно воспитать себе жену, конечно, провалился – Тарас так и не нашел общего языка с девушкой и свадьба не состоялась.

7. Бесталанный Шевченко

Общеизвестно, что , открыв в себе художественные способности и желание учиться рисовать, бежал в соседнее село Тарасовку к дьяку-художнику. Однако мало кто знает, что именно ответил мальчику художник по просьбе помочь с освоением искусства: “Он посмотрел внимательно на мою левую руку и отказал мне наотрез. Он заявил мне, к моему большому сожалению, у меня нет способностей ни к чему, ни даже к сапожничеству или бондарству “. Именно так вспоминает Шевеченко первую оценку своего таланта, как видим, художник не сдался и стал настоящим магнитом для общих увлечений и похвалы.

8. Брак с 14-летней

Дамы сердца Тараса Григорьевича с каждым годом становились все моложе. Так, 44-летнему вдруг приглянулась младшая на 30 лет актриса – Екатерина Пиунова, и так приглянулась, что прозаик сделал девушке предложение выйти замуж. Однако Екатерине едва исполнилось 14 лет, следовательно родители избранницы поэта выступили категорически против такого раннего брака дочери.

9. Безвкусица империи

был первым художником, который заметил и описал неэстетичность и даже безвкусицу российской имперской культуры. не только критиковал тогдашнюю Россию за гнет украинских народа, но и начал сомнения по поводу ценности искусства восточных захватчиков, тогда как именно художественная деятельность российских художников освободила с крепостничества.

10. Украинский да Винчи

Только на сочинительстве творчество выдающегося украинца не закончилось. Он увлекся лепкой и гравировкой в ​​конце своей жизни. Современники вспоминают также, что поэт был довольно неплохим вокалистом, а на балах художник показал незаурядное мастерство танца.

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