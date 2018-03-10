Первая группа боевиков оставила Восточную Гуту

Решение об эвакуации было принято во время консультаций представителей ООН с лидерами повстанцев, - сообщает "Радио Свобода".

Также организация Джейш аль-Ислам сообщила, что представителей Хаят Тахрир аш-Шам переводят в провинцию Идлиб.

Ранее в ООН сообщили об обстреле гуманитарного конвоя в Сирии.

5 марта Организация Объединенных Наций не смогла доставить медикаменты в Восточную Гуту из-за обстрелов провластных войск.

По данным наблюдателей, количество погибших в результате обстрела в Восточной Гуте превысило 900 человек.

Как известно, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, через Россию.

Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля сообщила о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.

Восточная Гута - одна из зон деэскалации, в которой сирийские власти и отряды оппозиции с участием России, Ирана и Турции договорились о прекращении режима огня весной прошлого года.