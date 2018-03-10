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Повстанцы начали покидать Восточную Гуту
10.03.2018 12:45
Повстанцы начали покидать Восточную Гуту
Первая группа боевиков оставила Восточную Гуту
Часть повстанцев, продолжают боевые действия против сирийских правительственных войск, начали покидать Восточную Гуту в Сирии, находится в осаде.
Повстанцы начали покидать Восточную Гуту Фото: AFP

Решение об эвакуации было принято во время консультаций представителей ООН с лидерами повстанцев, - сообщает "Радио Свобода".

Также организация Джейш аль-Ислам сообщила, что представителей Хаят Тахрир аш-Шам переводят в провинцию Идлиб.

Ранее в ООН сообщили об обстреле гуманитарного конвоя в Сирии.

5 марта Организация Объединенных Наций не смогла доставить медикаменты в Восточную Гуту из-за обстрелов провластных войск.

По данным наблюдателей, количество погибших в результате обстрела в Восточной Гуте превысило 900 человек.

Как известно, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, через Россию.

Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля сообщила о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.

Восточная Гута - одна из зон деэскалации, в которой сирийские власти и отряды оппозиции с участием России, Ирана и Турции договорились о прекращении режима огня весной прошлого года.

 
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