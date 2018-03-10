Возле Львова колесо от прицепа смертельно травмировало женщину на остановке - Жительница Львовской области получила смертельные травмы от удара колеса, отлетевшего от прицепа грузового автомобиля. Как сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, случай произошел субботу около 10:00 на трассе Львов-Радехов-Луцк в с.Ременив. Сотрудники полиции установили, что от прицепа грузового автомобиля Mercedes на ходу отлетело колесо и ударило 41-летнюю местную жительницу, находившуюся на автобусной остановке. Женщина получила травмы и умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи. Инцидент расследует полиция. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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