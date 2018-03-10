1. Пропавший 8 марта при пересечении административной границы между аннексированным Крымом и материковой частью Украины 24-летний крымский татарин Абдулла Ибрагимов нашелся. Ибрагимов все это время удерживался оккупантами на КПП “Каланчак”, где его избивали и подвергали моральному давлению сотрудники ФСБ.

2. 9 марта 2014 года представители т.н. “самообороны” в Севастополе задержали майдановца Николая Шиптура. Через год оккупанты приговорили его к 9 годам заключения в колонии строгого режима. Шиптур стал первым после Революции Достоинства украинским политзаключенным в Крыму. В тот же день, 9 марта 2014 года, жители Севастополя вышли к памятнику Шевченко в День его рождения. Туда же оккупанты свезли российскую гопоту и предателей, которые начали жестоко избивать проукраинских жителей города.

3. После российской аннексии образ Тараса Шевченко стал одним из символов украинского Крыма, но публичные проявления крымчан, почитающих Кобзаря, в Крыму под запретом. Теперь и в День рождения Тараса Шевченко крымчане не могут массово почтить его память. Проукраинские митинги в “шевченковские дни” за четыре года оккупации ушли в подполье. По ссылке посмотрите фоторепортаж от начала оккупации до сегодняшних дней.

4. Активисты Украинского культурного центра, которые постоянно подвергаются давлению со стороны оккупантов, возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко в Симферополе. Возле памятника орки установили вебкамеру для фиксации лиц. Наверняка, и в кустах сегодня прятались, как в предыдущие годы.

5. В Керчи “почтили” память Кобзаря. Сей шабаш организован оккупантами, чтобы показать, как “счастливы украинцы в Крыму”. Пропагандоны Керчи анонсировали событие ещё два дня назад. Но как-то мало “счастливых украинцев” наскребли. Естественно, никакой украинской символики.

6. Неизвестные патриоты возложили цветы к памятнику Шевченко в Севастополе. Некоторые букеты перевязаны жёлто-синими лентами. Кроме того, после цветочного шабаша оккупантов патриоты возложили жёлто-синие цветы и в Керчи. В соцсетях появилась информация, что этот букет был быстро ликвидирован с монумента. В Ялте тоже возложили букеты цветов к памятнику Шевченко. Добавлю, что ялтинцы несут цветы к монументу круглый год.

7. Политзаключенного украинца из Крыма, участника Революции Достоинства — Андрея Коломийца второй раз подряд посадили в штрафной изолятор в российской колонии в Краснодаре. Кроме того, “у заключенных спрашивали, знают ли они, что Андрей политзаключенный. Также сотрудники колонии интересовались, говорит ли Коломиец с другими заключенным об Украине и событиях на Майдане”, — сообщила жена Андрея.

8. Стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk провел очередную воздушную разведку у побережья оккупированного россией Крыма.

9. В Керчи до смерти избили человека. Уже практически все понимают, что в Крым при оккупантах вернулись 90-ые, как и обещал Константинов в декабре 2015 года: “Сегодня умер мой брат. Его примерно в 03:00 избили до полусмерти в районе стадиона. Он смог дойти домой. Затем умер от черепно-мозговой травмы. Ищу свидетелей. Знайте, паскуды, на вас смерть человека”. Комментарии: “Пипец, теперь даже пройтись страшно”, “Что-то криминала много в городе. То семья, недавно изнасилование, теперь вот снова случай. Жесть”, “Жуть, страшно, как в 90-е”, “Понаехало всякой швали, вот и криминал прет”, “Я не удивлюсь, если скоро без пистолета нельзя будет пройтись. Соболезную”, “Спокойная жизнь города рухнула, походу, окончательно”, “Да уж. Последнее время в Керчи не новости, а сводки с фронта”, “То ли ещё будет. Сейчас мост запустят, вообще вся нечисть попрет!! Хотя и своих хватает отморозков, но так будет гораздо больше!”, “Блин, что стало с городом? Нас что, прокляли?”, “Боже мой, что у нас творится? Бардак”, “Не без местных, конечно. Но раньше такого не было — это факт. Я сам с 2000 по 2010 каждый день по ночам гулял. И пешком шастали по набережной в любое время, и такого не было”.

10. Очередной понаехавший решил немного выпендриться: “Приехал к вам (в Феодосию) недавно. Почему у вас так много бездомных людей и животных?”. Ответы: “Потому что это сверхдержава”, “Та они тоже недавно приехали”, “Мы просто свободолюбивые феодосийцы, за дом не держимся”, “Почему бездомных? Люди гулять вышли”, “Да вроде так по всей россии”, “Это просто летом приезжают отдыхать и остаются. Потом ещё тут спрашивают, где жильё снять и работу найти. Про собак не знаю”, “Хорошая попытка взбодрить. Но это надо делать в понедельник — больше отдачи будет”, “У многих есть, где жить, но там скучно”, “Ну не хватило всем домов и будок”, “А что, только у нас такая проблема?”, “Можно подумать, там, откуда ты приехал, у вас нет бездомных животных и людей”, “Много будешь знать, скоро с ними окажешься”.

11. Севастопольские “экстремисты” требуют от своей гавани взаимности: “Любовь к родине и патриотизм — это хорошо, только это должно быть взаимно. Родина и нас должна любить. Такая богатая страна в мире и такой нищий народ. Страна, где выживают пенсионеры, перебиваясь с копейки на копейку, где беспризорные дети, бегающие всё лето, потому что родители не могут купить путёвку в лагерь, где вымерли все колхозы и все деревни, где нет хороших дорог, где нет хороших больниц и хороших врачей, где на лечение больным детям собираем деньги всем миром, и многое другое. И вы мне хотите сказать, что государство о нас заботится и любит? В нашей стране только «слуги народа» хорошо живут, а с нас спрашивают о каком-то патриотизме”. Интересно, а предатели знали до оккупации, что россия из себя представляет? Или отрезвление пришло неожиданно?

12. Какой только ху*ни не рассказывают пропага*до*ы крымовате. Вот, например, “сентиментальная” история о британце, который на момент оккупации прожил в Севастополе более 10 лет, но по ватным канонам, все это время верил и ждал оккупантов. Такая себе британская свинособака.

13. Оккупанты всеми способами пытаются увеличить явку на т.н. “выборы” путина. А пропагандоны создают лживые видеоролики, которые должны шокировать крымскую вату якобы происходящим на материковой Украине и в “загнивающей Европе”.

14. Празднование Международного женского дня в Крыму вылилось в пятидневные выходные — 8, 9, 10, 11 и 12 марта. Крымские ватные общественники оправданно считают, что это сделано с целью повышения явки на “выборах”. Сейчас орки ездят по всем населенным пунктам, умоляя ватников прийти и проголосовать.

P.S. “Щоб наша правда не пропала. Щоб наше слово не вмирало”. Послушайте, как крымчанин, который воюет за Украину на Донбассе, — читает стихи Тараса Григорьевича Шевченко

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