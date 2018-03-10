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Путин: Песков несет иногда такую пургу
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10.03.2018 12:53
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Президент России Владимир Путин сообщил, что иногда не понимает,
кто поручал его пресс-секретарю Дмитрию Пескову делать те или иные
заявления. Путин: Вы думаете, что я должен комментировать все, что
говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли?
Фото: ЕРА На просьбу прокомментировать высказывание специального
представителя президента Российской Федерации по вопросам
международного сотрудничества в области информационной
безопасности Андрея Крутских в феврале 2016 года о том, что Россия
"находится на пороге того момента, когда будет на равных
говорить с американцами в информационном пространстве",
Путин ответил: "Какой-то человек сказал о своем отношении
к нашим контактам и работе в определенной сфере
с нашими зарубежными партнерами, в данном случае – США.
Да я понятия не имею, что он сказал"."Вы у него
и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете,
что я контролирую все?.. У нас 2 тысячи сотрудников
администрации – разве вы думаете, что я каждого контролирую? Вон
Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую
пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там
рассказывает? Кто ему это поручил?" – продолжил
Путин.Российский президент уточнил, что "понятия не имеет", о чем
именно сказал Крутских."Вы у него спросите. Вы думаете, что я
должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации
либо правительства, что ли? У меня своя работа", –
заявил Путин.Песков является руководителем пресс-службы президента
России с 2012 года.
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