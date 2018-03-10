Президент России Владимир Путин сообщил, что иногда не понимает, кто поручал его пресс-секретарю Дмитрию Пескову делать те или иные заявления. Путин: Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли? Фото: ЕРА На просьбу прокомментировать высказывание специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских в феврале 2016 года о том, что Россия "находится на пороге того момента, когда будет на равных говорить с американцами в информационном пространстве", Путин ответил: "Какой-то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае – США. Да я понятия не имею, что он сказал"."Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую все?.. У нас 2 тысячи сотрудников администрации – разве вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" – продолжил Путин.Российский президент уточнил, что "понятия не имеет", о чем именно сказал Крутских."Вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли? У меня своя работа", – заявил Путин.Песков является руководителем пресс-службы президента России с 2012 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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