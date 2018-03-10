Владимир Путин должен быть по гроб жизни благодарен своему тезке за то, что 1030 лет назад, во время «испытания вер», если верить «Повести временных лет», Владимир Святославович отверг волжских булгар с их исламом, папских послов с их версией христианства, а также хазар с их иудаизмом, и выбрал византийский вариант христианства.

Об этом в своем блоге пишет российский журналист Игорь Яковенко, информирует svodka.net.

«Оказавшись в суровых условиях евразийского Севера, греческая вера изменилась и постепенно превратилась в русское православие, в религию, которая готова во имя «симфонии с властью» поддержать любое зло, исходящее от начальства, а во имя «соборности» требовать раболепия и единомыслия от любого члена православной популяции.

Что бы ни сделал главный правитель России, сколько бы невинной крови не пролил, он может быть уверен, что РПЦ его поддержит во всем. Освятить ядерную ракету «Воевода», которую американцы с их любовью к точности, назвали «Сатана» — пожалуйста! Благословить на убийство граждан Украины и Сирии – нет проблем!

14-е письмо Путина было посланием в ад. Именно туда, по замыслу Путина, должна прямиком направиться Россия, прихватив за собой по возможности остального человечества сколько сможет. Ракетно-ядерное письмо президента вызвало в РПЦ восторг. «Очень важно», — объяснил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям общества и СМИ Владимир Легойда, — «что в центре президентского послания вновь стоит человек». В послании, по мнению официального представителя РПЦ, прекрасно все: «Даже та часть, в которой говорилось о военном потенциале нашей страны, о российской армии и флоте, и которая, по всей видимости, привлечет наибольшее внимание СМИ, конечной своей целью имеет заботу о людях, попечение о безопасности граждан России».

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Больше только восхитило Легойду то, что Путин в послании говорил о нравственных основах. «Это принципиальный момент», — отмечает Легойда, — «так как отсутствие или игнорирование нравственных основ может в конечном итоге стать разрушительным».

Ошибутся те, кто решит что, если бы Путин в послании поставил бы задачу разрушить нравственные основы, это бы хотя на секунду смутило бы РПЦ и ее официального представителя. Легойда наверняка сунул бы палец в рот и сделав задумчивое выражение лица, сказал бы, что это интересная и глубокая мысль, для осмысления которой надо будет безотлагательно собрать Всеправославный собор.

За день до этого Гундяев объяснил подведомственной пастве суть победы российских хоккеистов над сборной Германии на Олимпиаде. «Это был такой знак Божьего присутствия в ответ на нашу веру», — сообщил Гундяев.

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Тут, правда, есть один вопрос к Гундяеву. Во времена разгула советского безбожия, сборная СССР по хоккею выиграла 7 из 9 турниров зимних Олимпийских игр и взяла «золото» в 22 чемпионатах мира из 34, в которых принимала участие, и без медалей советские хоккеисты-безбожники не возвращались ни разу. С того момента, как официальное безбожие сменилось повальной верой, Божье присутствие в хоккейных успехах стало значительно менее заметным. Уверовавшие в Бога хоккеисты, конечно, иногда побеждали, но намного реже, а иногда спускались на 5-е, 10-е и даже 11-е место. Поскольку со сверхъестественным существом, организующим чудеса я лично не знаком, у меня вопрос и претензия к Владимиру Михайловичу Гундяеву по поводу крайне низкого качества выполнения им посреднических услуг.

И напоследок о православно-дипломатическом кокаиновом трафике из Аргентины в Россию. Ключевыми фигурами в этом богоугодном деле были два руководителя Фонда православных меценатов: Иван Близнюк и Александр Чекало. Иеромонах Герасим, начальник епархии РПЦ в Аргентине, немедленно стал выгораживать своих, заявлять, что православных меценатов оговорили из зависти враги православия…

РПЦ ни слова не сказала о том, что Путину надо бы перестать убивать людей в Украине и в Сирии. Ни разу не выступила против бесчинств, творимых Кадыровым в Чечне. Не обратилась к руководителям телеканалов с протестом против культа ненависти и лжи в телевизоре. Зато, если надо поддержать наркоторговцев, освятить «Сатану» или одобрить путинское письмо в ад, РПЦ всегда оказывается рядом.»

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