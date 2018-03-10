Мне в личку и в комментарии пишут вопросы по ситуации с задержанием Владимира Рубана. Ок. Напишу свои мысли по этому поводу с логическим объяснением выводов.

Об этом пишет Борислав Береза.

«Начну чуток издалека. С Рубаном я познакомился в 2015 году. Нам нужно было найти и вытащить одного бойца, Андрея Прищепюка (позывной Шершень), который пропал в бою за Степановкой, ближе к шахте Красный Луч. Информация по нему была путанная. Одни говорили, что видели его живым в подвале в Луганске, другие утверждали, что он в плену у российских кизяков, третьи видели его тело. Я начал задавать вопросы знающим людям и они сказали, что единственный человек, который свободно бывает на захваченных территориях и которого слушают там это Медведчук. Или те, кто с ним работают. Например Рубан. Через СБУ я нашел его телефон, позвонил и договорился о встрече, информирует svodka.net.

Он приехал вовремя. Сказал, что если у казаков, то будет сложно, но вероятно. И для такого обмена нужен кто-то взамен. Учитывая то, что мы тогда практически ежедневно вступали в военный контакт с россиянами и местным сепарьем, то я сказал, что «обменный фонд» будет. Не вопрос. Он взял паузу на две недели. И пропал. С трудом, но я до него дозвонился уже по другому телефону. Рубан не сказал ничего конкретного. Единственное, что он сказал четко, так это то, что сфокусирован в тот момент на обмене погибших. Рассказал, что он свято предан идеалам офицерской чести и следовательно у него есть доверие с обеих сторон. Тогда я попросил его помочь вернуть два тела бойцов погибших в Донецком аэропорту. Он попросил ФИО. Я назвал ему — Александр Пидлубный (позывной Хруст) и Антон Киреев (позывной Сифон). В итоге возвратом тел мы занимались сами. Все три тела погибших добровольцев мы потом забирали из морга Днепра. Но это все лирика. А факт в том, что помощи мы тогда получили ноль.

Теперь о ситуации с провозом оружия. Я проконсультировался с экспертами и наши мнения совпали. На фото четко видно не только автоматы, но и тяжелое оружие. Это 120мм миномет 2Б11 с минами, на хвостовике которых накручен запал. В комплекте, который поставляется со склада, идет пакет с тремя запалами по умолчанию. Малый, средний и большой. Накручивается тот, который нужен в зависимости от планируемой дистанции обстрела. А прицельная дальность у этого миномета от 480 до 7100 метров. Объясняю. Если поставить его на Гидропарке или на высотке возле Владимирского рынка, то закинуть в ВР для хорошего наводчика не составляет труда. Странно, что запалы уже накручены. Обычно их накручивают перед использованием в зависимости от того на какую дистанцию хотят использовать мину. Кроме того на фото и видео есть рпг-7 и, вроде бы, рпг-26. Их можно использовать, как для обороны, так и для нападения. Так вот если гранаты, автоматы или пистолеты на черном рынке по прежнему востребованы для персонального использования, то миномет за пределами АТО — это исключительно для терактов.

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Теперь о том знал о наличии оружия или не знал Рубан. Знал на 100%. Объясняю почему. Вес мебели и вес оружия абсолютно разные. Там несколько тон оружия. Оно крайне тяжелое и те, кто ездил за рулем груженых бусов знают, как разительно отличается управление машины загруженной на 1,5 тонны и на 5 тонн. Поэтому Рубан понимал, что везет не мебель. Вернее, не только мебель. А то, что его не досматривали первоначально, лишь подтверждает факт наличия стабильных каналов контрабанды. Сам осмотр машины вызвал у Рубана удивление и растеряность. Объясняю почему. Я часто бывал и бываю в АТО. Меня всегда узнают. Но всегда осматривают машину. Спрашивают об оружии и регистрируют его и согласие на него на блок-посту при въезде в зону АТО, если я еду с ним. Не важно, кто едет. Ехали с Сергеем Притулой и его так же спрашивали и так же осматривали машину, хотя узнали нас обоих. Осмотр бусов проходит по процедуре. Если не смотрят, то значит была команда пропустить. И это как раз тот самый канал контрабанды. Именно следовательно Рубан был удивлен тем, что канал провоза, которому он доверял, был вскрыт, а он задержан СБУ.

Кому он вез? Для чего он вез? Кто ему помогал в провозе и кому он должен был передать это оружие? На все эти вопросы должно ответить следствие. Главное, чтобы оно было проведено профессионально и быстро, а не развалилось по той причине, что кто-то из следаков купил новый Range Rover или судье подарили новый дом в Конче-Заспе.»

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