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Журналист Бочкала: Напали на координатора "Стоп коррупции" в Черновицкой области. Били молотками по голове
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10.03.2018 13:01
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По мнению журналиста Романа Бочкалы, координатора "Стоп коррупции"
в Черновицкой области Николая Петиченко пытались убить, потому что
нападавшие целились ему молотком в висок. Роман Бочкала: Били
молотками по голове. Метили в висок. Совсем немного промазали Фото:
Роман Бочкала / Facebook "Совершено набег на координатора "Стоп
коррупции" в Черновицкой области Петиченко! Хотя это я мягко
формулирую. Похоже на покушение. Били молотками по голове. Метили в
висок. Совсем немного промазали", – написал он.По словам
журналиста, набег произошло в центре Черновцов."Нападавших было
двое. Коля банально вышел из магазина. Твари выскочили из машины.
Стали бить и затем скрылись. Сейчас Николай в больнице. Ноги и руки
перебиты. Произошедшее он однозначно связывает со своей
общественной деятельностью. Пару месяцев назад была взломана
электронная почта Петиченко. Из ящика были удалены документы и
фотографии, компрометирующие первого зама прокурора
области", – рассказал он.Бочкала отметил, что Петиченко
активно сотрудничает с румынским НАБУ по борьбе с контрабандой леса
и сигарет, следовательно в числе заказчиков нападения может быть
глава таможни Черновицкой области."Список врагов тяжелый, и его
можно продолжить. И в то же время все они заодно по принципу "рука
руку моет". Вместе бухают и парятся в саунах... Объявляем
бессрочный протест со всеми вытекающими до тех пор, пока виновные
не понесут наказание", – написал журналист.
https://www.facebook.com/bochkala/posts/1806430259409355
7 марта было совершено набег на активиста "Стоп коррупции" в
Черновцах Валерия Аирини. Петиченко заявил, что напавшие передали
Аирини "привет от Игоря Васильевича". По его словам, так зовут
первого заместителя прокурора Черновицкой области.
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