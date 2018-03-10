По мнению журналиста Романа Бочкалы, координатора "Стоп коррупции" в Черновицкой области Николая Петиченко пытались убить, потому что нападавшие целились ему молотком в висок. Роман Бочкала: Били молотками по голове. Метили в висок. Совсем немного промазали Фото: Роман Бочкала / Facebook "Совершено набег на координатора "Стоп коррупции" в Черновицкой области Петиченко! Хотя это я мягко формулирую. Похоже на покушение. Били молотками по голове. Метили в висок. Совсем немного промазали", – написал он.По словам журналиста, набег произошло в центре Черновцов."Нападавших было двое. Коля банально вышел из магазина. Твари выскочили из машины. Стали бить и затем скрылись. Сейчас Николай в больнице. Ноги и руки перебиты. Произошедшее он однозначно связывает со своей общественной деятельностью. Пару месяцев назад была взломана электронная почта Петиченко. Из ящика были удалены документы и фотографии, компрометирующие первого зама прокурора области", – рассказал он.Бочкала отметил, что Петиченко активно сотрудничает с румынским НАБУ по борьбе с контрабандой леса и сигарет, следовательно в числе заказчиков нападения может быть глава таможни Черновицкой области."Список врагов тяжелый, и его можно продолжить. И в то же время все они заодно по принципу "рука руку моет". Вместе бухают и парятся в саунах... Объявляем бессрочный протест со всеми вытекающими до тех пор, пока виновные не понесут наказание", – написал журналист. https://www.facebook.com/bochkala/posts/1806430259409355 7 марта было совершено набег на активиста "Стоп коррупции" в Черновцах Валерия Аирини. Петиченко заявил, что напавшие передали Аирини "привет от Игоря Васильевича". По его словам, так зовут первого заместителя прокурора Черновицкой области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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