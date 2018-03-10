Свержение бывшего президента Украины Виктора Януковича организовали в Вашингтоне с целью создать в Севастополе военно-морскую базу , сообщает со ссылкой на .

"Когда политтехнологи Вашингтона организовывали свержение Януковича, они рассчитывали, что Россия окончательно лишится всяческого влияния на Украину, и главное – они рассчитывали, что благодаря новой антироссийской власти они смогут создать в Севастополе военно-морскую базу ", - заявила в своем Facebook депортированная из российская шпионка Анна Чапман.

Она отметила, что решила прокомментировать слова президента Владимира Путина о том, что "грубо и нагло обманули Россию в Украине".

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