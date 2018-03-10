|Российская шпионка раскусила план США по Крыму
|10.03.2018 13:12
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Свержение бывшего президента Украины Виктора Януковича организовали в Вашингтоне с целью создать в Севастополе военно-морскую базу , сообщает со ссылкой на .
"Когда политтехнологи Вашингтона организовывали свержение Януковича, они рассчитывали, что Россия окончательно лишится всяческого влияния на Украину, и главное – они рассчитывали, что благодаря новой антироссийской власти они смогут создать в Севастополе военно-морскую базу ", - заявила в своем Facebook депортированная из российская шпионка Анна Чапман.
Она отметила, что решила прокомментировать слова президента Владимира Путина о том, что "грубо и нагло обманули Россию в Украине"."Ракеты, размещенные в Крыму, представляли бы смертельную опасность не только для всех южных городов России, но и для Москвы. Однако очередным Майданом добились противоположного эффекта. Крым вернулся в состав нашей страны и превратился в "непотопляемый авианосец". Теперь наши ракеты в Крыму полностью сводят на нет весь потенциал баз в Европе. И если бы Севастополь вновь не стал частью нашей страны, мы испытывали бы огромные проблемы с проведением нашей операции в Сирии и снабжением наших войск в этой стране", - рассказала Чапман.
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