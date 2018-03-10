Россия отозвала заявку на вступление в ЦЕРН - крупнейший научный центр мира, который, например, управляет Большим адронным коллайдером на границе Швейцарии и Франции. Об этом сообщило швейцарское издание Arcinfo, испанская служба Deutsche Welle и "Вести" со ссылкой на РИА "Новости", где поиск не выдает публикацию между результатов.

Представитель ЦЕРНа Арно Марсолье заявил, что Россия отозвала заявку в конце прошлого года. По данным Arcinfo, о решении России сообщила в письме в ноябре 2017 года министр науки и образования РФ Ольга Васильева, передает N+1.

В пресс-службе организации отметили, что возможности сотрудничества это не отменяет. "Тот факт, что Россия решила не добиваться ассоциированного членства, не меняет тесное сотрудничество, которое у нас есть. В последнее время это сотрудничество стало еще более тесным. Страна не обязательно должна быть членом или ассоциированным членом ЦЕРНа, чтобы вносить большой вклад в его проекты", - заявила представитель пресс-службы организации Софи Тезаури.

Россия подала заявку на вступление в ЦЕРН в качестве ассоциированного члена в 2012 году. Этот статус обязывает страну платить взносы в бюджет организации (в то время около 8 миллионов долларов в год), но она получает право голоса в Совете ЦЕРНа, ее граждане могут становиться штатными сотрудниками организации. Кроме того, компании и предприятия страны-члена могут получать заказы от ЦЕРНа.

Европейская организация ядерных исследований со штаб-квартирой в Женеве была создана в 1953 году. Полноправными членами организации являются 20 европейских стран, а ряд неевропейских стран, в частности, США, Япония, Индия и Россия имеют статус наблюдателей. Советские ученые участвовали в экспериментах в ЦЕРНе с 1960-х годов, Россия с 1996 года присоединилась к проекту Большого адронного коллайдера, на территории России размещается часть серверов распределенной сети обработки данных с ускорителя.

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