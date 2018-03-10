|Путин рассказал, что думает о своем приемнике
|10.03.2018 13:21
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Президент России Владимир Путин признался, что размышляет о том, кто станет его преемником с 2000 года, сообщает NEWSONE.
По словам Путина, он думает об будущем приемнике с 2000 года.
"Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за русским народом", - сказал Путин.
Кроме этого, президент России считает, что окончательное решение примут граждане России.
"Все равно, симпатизирую я кому-то или, наоборот, мне кто-то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", - сказал он.
Как сообщал svodka.net ранее, примерно в ста российских городах проходят акции сторонников Алексея Навального, призвавшего к "забастовке избирателей" после того, как его не допустили на выборы президента.
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