Президент России Владимир Путин признался, что размышляет о том, кто станет его преемником с 2000 года, сообщает NEWSONE .

По словам Путина, он думает об будущем приемнике с 2000 года.

"Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за русским народом", - сказал Путин.

Кроме этого, президент России считает, что окончательное решение примут граждане России.

"Все равно, симпатизирую я кому-то или, наоборот, мне кто-то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", - сказал он.

Как сообщал svodka.net ранее, примерно в ста российских городах проходят акции сторонников Алексея Навального, призвавшего к "забастовке избирателей" после того, как его не допустили на выборы президента.

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