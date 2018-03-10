Владимир Жириновский заявил, что в случае своей победы на выборах президента России, он поставит весь мир на грань большой войны.

Об этом он сказал в своем интервью Deutsche Welle, информирует svodka.net.

По словам Жириновского, если он победит на выборах, то на следующий день все население страны «будет идти с радостной улыбкой». Также он пообещал, что все санкции будут сняты в течение двух-трех месяцев. Достичь этого кандидат в президенты РФ пообещал шантажом.

«Я поставлю мир на грань большой войны. Скажу — или вы делаете, как я говорю, или будете сидеть в бомбоубежищах… Трепещи, Европа!» – заявил Жириновский.

В сети уже успели отреагировать на выступление политика: «Клинический случай. Больной безнадежен». «Больной маразматик». «Номинант на Оскар от режиссера Владимира Путина фильм «Больные ублюдки». «Это же шут на поводке)».

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Впрочем, некоторые отреагировали на выступление более прагматично, предположив, что все сказанное – обыкновенная политтехнология: «Это не бред клинического сумасшедшего как кажется на первый взгляд. Обычный человек, увидя ТАКОЕ, конечно будет голосовать «Путена во всём белом».

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