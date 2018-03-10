Российский предприниматель, хозяин холдинга "Конкорд" Евгений Пригожин может иметь интересы в сфере топливно-энергетического комплекса в Сирии, но официально Россия в это не вмешивается, заявил президент РФ Владимир Путин. Мало ли в России известных людей? Он не государственный чиновник, он не состоит на государственной службе, это просто частное лицо Фото: ЕРА "Я знаю такого человека, но он не числится в моих друзьях. Это просто передергивание фактов. Есть такой бизнесмен, он занимается то ресторанным бизнесом, то еще чем‑то. Понимаете, он не государственный чиновник, мы не имеем к нему никакого отношения", – заявил Путин.Отвечая на вопрос, говорил ли он с Пригожиным по телефону после обвинений США во вмешательстве в американские выборы, Путин сказал: "Еще чего не хватало. У меня столько дел и проблем"."Он не мой друг. Я знаю такого человека, но он не числится в списке моих друзей. Разве я неясно сказал? И таких людей у нас очень много. В России вообще 146 миллионов человек, это меньше, чем в США, но все-таки довольно много… Мало ли в России известных людей? Он не государственный чиновник, он не состоит на государственной службе, это просто частное лицо, бизнесмен", – продолжил Путин.На вопрос журналистки о том, что некоторые говорят, будто реальная задача Пригожина – делать "грязную работу" Путина, российский президент ответил: "Кто эти люди? И какую грязную работу? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю, на виду".Журналистка попросила прокомментировать то, что Пригожина обвиняют "в направлении российских наемников в Сирию"."Вы знаете, у этого человека могут быть самые различные интересы, в том числе, допустим, интересы в сфере топливно-энергетического комплекса в Сирии. Но мы никак не поддерживаем, не мешаем ему и не способствуем ему. Это его личная инициатива, частная…Ну я знаю, что несколько компаний, у нас там пара компаний, которые занимаются, в том числе, может быть, и его, но это ничего не имеет общего с нашей политикой в Сирии. И если он что‑то делает, он делает это не по согласованию с нами, а, скорее только, по согласованию с сирийскими властями или сирийским бизнесом, с которым он там работает. Мы в это не вмешиваемся. Разве ваше правительство вмешивается в каждый шаг представителей вашего бизнеса, тем более довольно скромного? Это, по сути, средний бизнес. И что, ваш президент вмешивается в дела каждой американской средней компании, что ли? Это разве не нонсенс?" – продолжил Путин.На вопрос, имеет ли российский президент что-то против того, что 13 россиян вмешивались в американские выборы, глава Кремля ответил: "Да мне все равно. Мне абсолютно безразлично, потому что они не представляют государство"."Абсолютно безразлично. Они не представляют интересов российского государства. А если вас что‑то беспокоит, скажите нам официально, пришлите нам документы, подтверждающие это, объясните нам, в чем они конкретно обвиняются. Мы тогда посмотрим, если они нарушили российский закон… Если они нарушили российский закон, мы их будем привлекать. А если они российского закона не нарушили, тогда их привлекать в России не за что. Но вы, в конце концов, должны понять, что люди в России живут не по американским законам, а по российским. Так и будет. А если вы хотите с нами о чем‑то договариваться, давайте сядем за стол переговоров, выберем предмет этих переговоров, договоримся, подпишем документ. Но вы же отказываетесь от этого. Я Вам в третий раз говорю: мы предложили совместную работу в области киберпространства. Но США же отказываются от официальной работы по этому направлению, только в прессу вбрасывают каких‑то 13 русских. А может, там не русские, может, там украинцы, татары, евреи, просто с русским гражданством. Да и то проверить надо, может, у них двойное гражданство или грин-карта, а может, им за эту работу американцы заплатили. Откуда вы знаете? И я не знаю", – сообщил президент России.16 февраля министерство юстиции США выдвинуло обвинения 13 россиянам по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В списке оказались руководители и сотрудники "Агентства интернет-исследований" – так называемой "фабрики троллей", расположенной в Санкт-Петербурге. Пригожин, который является владельцем холдинга "Конкорд", финансировавшего "Агентство интернет-исследований", значится в списке на первом месте. Предприниматель заявил, что не расстроен данным фактом.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада. Позже российский "Коммерсантъ" написал, что 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор силы международной коалиции обстреляли наемников из частной военной компании "Вагнер" во время их наступления на нефтеперерабатывающий завод.В ноябре 2017 года Пригожин опровергал связь своей компании "Конкорд" с частной военной компанией "Вагнер". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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