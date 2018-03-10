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Российский предприниматель, хозяин холдинга "Конкорд" Евгений
Пригожин может иметь интересы в сфере топливно-энергетического
комплекса в Сирии, но официально Россия в это не вмешивается,
заявил президент РФ Владимир Путин. Мало ли в России
известных людей? Он не государственный чиновник, он
не состоит на государственной службе, это просто частное
лицо Фото: ЕРА "Я знаю такого человека, но он не числится
в моих друзьях. Это просто передергивание фактов. Есть
такой бизнесмен, он занимается то ресторанным бизнесом,
то еще чем‑то. Понимаете, он не государственный чиновник,
мы не имеем к нему никакого отношения", – заявил
Путин.Отвечая на вопрос, говорил ли он с Пригожиным по телефону
после обвинений США во вмешательстве в американские выборы, Путин
сказал: "Еще чего не хватало. У меня столько дел
и проблем"."Он не мой друг. Я знаю такого человека,
но он не числится в списке моих друзей. Разве я
неясно сказал? И таких людей у нас очень много.
В России вообще 146 миллионов человек, это меньше, чем
в США, но все-таки довольно много… Мало ли
в России известных людей? Он не государственный чиновник,
он не состоит на государственной службе, это просто
частное лицо, бизнесмен", – продолжил Путин.На вопрос
журналистки о том, что некоторые говорят, будто реальная
задача Пригожина – делать "грязную работу" Путина,
российский президент ответил: "Кто эти люди? И какую грязную
работу? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что
я делаю, на виду".Журналистка попросила прокомментировать то,
что Пригожина обвиняют "в направлении российских наемников
в Сирию"."Вы знаете, у этого человека могут быть самые
различные интересы, в том числе, допустим, интересы
в сфере топливно-энергетического комплекса в Сирии.
Но мы никак не поддерживаем, не мешаем ему
и не способствуем ему. Это его личная инициатива,
частная…Ну я знаю, что несколько компаний, у нас там пара
компаний, которые занимаются, в том числе, может быть,
и его, но это ничего не имеет общего с нашей
политикой в Сирии. И если он что‑то делает, он делает это
не по согласованию с нами, а, скорее только,
по согласованию с сирийскими властями или сирийским
бизнесом, с которым он там работает. Мы в это
не вмешиваемся. Разве ваше правительство вмешивается
в каждый шаг представителей вашего бизнеса, тем более довольно
скромного? Это, по сути, средний бизнес. И что, ваш
президент вмешивается в дела каждой американской средней
компании, что ли? Это разве не нонсенс?" – продолжил
Путин.На вопрос, имеет ли российский президент что-то против того,
что 13 россиян вмешивались в американские выборы, глава Кремля
ответил: "Да мне все равно. Мне абсолютно безразлично, потому
что они не представляют государство"."Абсолютно безразлично.
Они не представляют интересов российского государства.
А если вас что‑то беспокоит, скажите нам официально, пришлите
нам документы, подтверждающие это, объясните нам, в чем они
конкретно обвиняются. Мы тогда посмотрим, если они нарушили
российский закон… Если они нарушили российский закон, мы их будем
привлекать. А если они российского закона не нарушили,
тогда их привлекать в России не за что. Но вы,
в конце концов, должны понять, что люди в России живут
не по американским законам, а по российским.
Так и будет. А если вы хотите с нами о чем‑то
договариваться, давайте сядем за стол переговоров, выберем
предмет этих переговоров, договоримся, подпишем документ.
Но вы же отказываетесь от этого. Я Вам в третий
раз говорю: мы предложили совместную работу в области
киберпространства. Но США же отказываются
от официальной работы по этому направлению, только
в прессу вбрасывают каких‑то 13 русских. А может,
там не русские, может, там украинцы, татары, евреи, просто
с русским гражданством. Да и то проверить надо,
может, у них двойное гражданство или грин-карта, а может,
им за эту работу американцы заплатили. Откуда вы знаете?
И я не знаю", – сообщил президент России.16
февраля министерство юстиции США выдвинуло обвинения 13
россиянам по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
В списке оказались руководители и сотрудники "Агентства
интернет-исследований" – так называемой "фабрики троллей",
расположенной в Санкт-Петербурге. Пригожин, который является
владельцем холдинга "Конкорд", финансировавшего "Агентство
интернет-исследований", значится в списке на первом месте.
Предприниматель заявил, что не расстроен данным фактом.В
октябре 2016 года власти США официально обвинили
Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в
стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 февраля
2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе международной
коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов
армии союзников президента Сирии Башара Асада. Позже
российский "Коммерсантъ" написал, что 7 февраля
в сирийской провинции Дейр-эз-Зор силы международной
коалиции обстреляли наемников из частной военной компании "Вагнер"
во время их наступления на нефтеперерабатывающий завод.В
ноябре 2017 года Пригожин опровергал связь своей компании
"Конкорд" с частной военной компанией "Вагнер".
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