|Участие Украины в саммите НАТО рассматривают в Брюсселе
|10.03.2018 13:28
|
Украина выражает надежду на проведение заседания комиссии Украина-НАТО на наивысшем уровне, сообщает РБК-Украина.
По словам вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, одним из приоритетов для сотрудничества Украина-НАТО является обсуждение новых возможностей, которые может получить Украина по результатам саммита Альянса, так как в данный момент важна солидарность всех стран НАТО. .
"Мы рассчитываем на проведение комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств стран Альянса", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
"Чрезвычайно важным должно быть именно единство и солидарность всех стран НАТО, а обсуждение вопросов двусторонней повестки дня не должно ограничивать сотрудничество Украины с Альянсом", - говорится в сообщении.
Кроме этого, стороны договорились о следующих переговорах во время запланированного на 28 марта заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, на которой ожидается представление Украиной Годовой национальной программы Украина-НАТО на 2018 год.
Как сообщал svodka.net ранее, Евросоюз начал работать над пересмотром ограничительных мер в отношении бывших украинских чиновников, в том числе бывшего президента Виктора Януковича.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира