Украина выражает надежду на проведение заседания комиссии Украина-НАТО на наивысшем уровне, сообщает РБК-Украина.

По словам вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, одним из приоритетов для сотрудничества Украина-НАТО является обсуждение новых возможностей, которые может получить Украина по результатам саммита Альянса, так как в данный момент важна солидарность всех стран НАТО. .

"Мы рассчитываем на проведение комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств стран Альянса", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

"Чрезвычайно важным должно быть именно единство и солидарность всех стран НАТО, а обсуждение вопросов двусторонней повестки дня не должно ограничивать сотрудничество Украины с Альянсом", - говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны договорились о следующих переговорах во время запланированного на 28 марта заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, на которой ожидается представление Украиной Годовой национальной программы Украина-НАТО на 2018 год.

Как сообщал svodka.net ранее, Евросоюз начал работать над пересмотром ограничительных мер в отношении бывших украинских чиновников, в том числе бывшего президента Виктора Януковича.

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