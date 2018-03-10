В американском космическом агентстве NASA опасаются, что Россия и Китай будут вместе осваивать Луну. В начале марта состоялось совещание в NASA, во время которого представитель агентства Билл Герстенмайер выразил обеспокоенность в связи с тем, что интерес к Луне в последнее время проявляет все больше государств мира.

Чиновник сослался на Международный форум космонавтики в Токио, во время которого Россия и Китай договорились создать центр по освоению Луны и вместе реализовывать проекты по изучению поверхности спутника Земли, сообщает портал Space.com. Герстенмайер подчеркнул, что в настоящее время США являются абсолютным лидером в сфере освоения космического пространства, включая изучение Луны. Однако уже сейчас мы видим подозрительную активность со стороны других стран.

NASA не должно отказываться от сотрудничества, с Китаем, Россией, Индией и Японией в сфере изучения лунной поверхности, однако нужно приложить максимум усилий, чтобы ни одна из этих стран не смогла вытеснить США с позиции основного игрока при реализации лунных проектов. NASA может и должно сотрудничать с Европейским и Японским космическими агентствами, а также с Роскосмосом и китайским космическим ведомством при реализации проекта по созданию первой станции на Луне, но нельзя допускать того, чтобы космические структуры из других стран забрали лидерство в этой сфере у американской стороны.

Представитель американского космического агентства призвал экспертов NASA в ближайшее время подготовить программу сотрудничества с другими странами, в которой положение США будет доминирующим. Затем эта программа должна быть передана на рассмотрение не только Конгресса, но и администрации Белого дома.

Следует напомнить, что американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения США на Луну в среднесрочной перспективе. Ради этой цели Вашингтон даже готов перенести срок запуска или вообще отказаться от запуска новейшего космического телескопа «Джеймс Уэбб». Трамп попытается заручиться поддержкой Конгресса при рассмотрении бюджета NASA, чтобы основные статьи его расходов приходились на финансирование программы по освоению лунной поверхности.

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