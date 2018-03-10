Американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в России.

Композиция «Colors» была опубликована на официальном канале 28-летнего исполнителя гаитянского происхождения на YouTube. Музыкант исполнит ее на открытии турнира 14 июня на стадионе «Лужники» перед матчем Россия — Саудовская Аравия, информирует svodka.net.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Матчи будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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