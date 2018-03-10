|Президент Порошенко провел закрытую встречу с украинскими блогерами: о чем шла речь
|10.03.2018 13:45
|
Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с украинскими блогерами.
В ходе обсуждения были затронуты все самые актуальные вопросы, рассказал в своемодин из участников Игорь Бигдан.
Самой горячей темой оказалось задержание украинского переговорщика Владимира Рубана.
«По Рубану — это была ювелирная операция спецслужб, вскрывшая большой заговор террористов. На следующей неделе информацию будут постепенно публиковать, Порошенко обещал много интересного», — написал Бигдан.
Также были затронуты экономические темы.
«Налог на выведенный капитал. Это очень крутая реформа, заменяющая налог на прибыль, упрощающая ведение бизнеса, снижающая налоговую нагрузку и стимулирующая инвестиции. Вот реально экономическая бомба, которую ждёт бизнес», — передал в своей интерпретации слова президента блогер.
«Запрет 3-й группы ФОП: Порошенко не поддерживает этот закон», — продолжил он.
Также коснулись войны на Донбассе.
«Будем придерживаться той же стратегии, что и сейчас. Минские соглашения (которые Россия не соблюдает) и санкции (которые Путин за это получает), медленно но уверенно истощают экономику агрессора — в то время как мы крепнем», — передал слова Порошенко блогер.