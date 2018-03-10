Порошенко: наша следующая амбиция – план действий по членству Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение НАТО о предоставлении Украине статуса страны-аспиранта, и назвал следующей целью Киева получение плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

"Приветствую важное долгожданное и логическое решение НАТО повысить уровень амбиций Украины относительно Альянса. Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО. Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с генеральным секретарем НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США", – написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу

Президент Украины выразил благодарность "за твердую позицию по поддержке Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе".

"Наша следующая амбиция – план действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса", - сообщил П.Порошенко.

Он отметил, что "тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций" дает свои весомые результаты.

Ранее в этот день сообщалось, что НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины. "В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - сказано в сообщении на сайте НАТО.

Статус "страна-аспирант" значит, что страны, которые задекларировали интерес к присоединению к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО относительно необходимых для этого реформ.